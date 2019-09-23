Месси в третий раз подряд не смог выиграть премию Ференца Пушкаша

Восемнадцатилетний венгерский полузащитник Даниэль Жори стал обладателем премии имени Ференца Пушкаша, за самый красивый гол прошлого сезона.

Церемония награждения премией The Best FIFA Football Awards проходит в понедельник в миланском театре "Ла Скала". В рамках этой награды вручается и приз автору лучшего гола за сезон 2018/19 годов.

По итогам голосования за победу боролись лидер "Барселоны" Лионель Месси, отправивший мяч 17 марта в ворота "Бетиса", Хуан Кинтеро из "Ривер Плейт", забивший прямым ударом со штрафного в ворота "Расинга" в феврале, и юный венгр Даниэль Жори из "Ференцвароша", поразивший ворота "Дебрецена" на последней минуте матча ударом через себя.

По итогам голосования победил Жори, а Месси, номинированный в третий раз подряд, снова остался ни с чем.