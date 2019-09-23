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23.09.2019 22:09
Рубрика: Спорт

Месси в третий раз подряд не смог выиграть премию Ференца Пушкаша

Текст: Максим Домчев

Восемнадцатилетний венгерский полузащитник Даниэль Жори стал обладателем премии имени Ференца Пушкаша, за самый красивый гол прошлого сезона.

Церемония награждения премией The Best FIFA Football Awards проходит в понедельник в миланском театре "Ла Скала". В рамках этой награды вручается и приз автору лучшего гола за сезон 2018/19 годов.

Названы лучший игрок и автор самого красивого гола августа

По итогам голосования за победу боролись лидер "Барселоны" Лионель Месси, отправивший мяч 17 марта в ворота "Бетиса", Хуан Кинтеро из "Ривер Плейт", забивший прямым ударом со штрафного в ворота "Расинга" в феврале, и юный венгр Даниэль Жори из "Ференцвароша", поразивший ворота "Дебрецена" на последней минуте матча ударом через себя.

По итогам голосования победил Жори, а Месси, номинированный в третий раз подряд, снова остался ни с чем.

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