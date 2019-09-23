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Microsoft бесплатно продлит поддержку Windows 7. Но не всем

Текст:   Антон Благовещенский
23.09.2019,  
17:09
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Microsoft выпустит бесплатное обновление безопасности для операционной системы Windows 7. Выход патча будет приурочен к президентским выборам в США, которые намечены на ноябрь 2020 года.

Поддержка Windows 7 заканчивается в январе 2020 года, однако в корпорации отмечают, что эта платформа используется на машинах для голосования - не на всех, но на заметной части. Чтобы обезопасить их от атак хакеров, будут выпущены необходимые "заплатки". Обновить и сертифицировать это "железо" к выборам не успеют.

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Обычные пользователи операционной системы, выпущенной в 2009 году, не смогут получать обновления безопасности после окончания срока поддержки.

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