Microsoft бесплатно продлит поддержку Windows 7. Но не всем

Корпорация Microsoft выпустит бесплатное обновление безопасности для операционной системы Windows 7. Выход патча будет приурочен к президентским выборам в США, которые намечены на ноябрь 2020 года.

Поддержка Windows 7 заканчивается в январе 2020 года, однако в корпорации отмечают, что эта платформа используется на машинах для голосования - не на всех, но на заметной части. Чтобы обезопасить их от атак хакеров, будут выпущены необходимые "заплатки". Обновить и сертифицировать это "железо" к выборам не успеют.

Обычные пользователи операционной системы, выпущенной в 2009 году, не смогут получать обновления безопасности после окончания срока поддержки.