МИД РФ оценил планы Британии создать дивизию против киберугроз

Речь идет о сообщениях в британских СМИ, согласно которым в сухопутных войсках Соединенного королевства появится первая дивизия по борьбе с "гибридными угрозами". Она должна заниматься организацией и координацией кибератак, применением "электронных вооружений" и распространением сетевой дезинформации. Одна из задач нового подразделения - сдерживать "виртуальную угрозу, исходящую от России".

Как отметил Тарабрин, именно Россия еще двадцать лет назад заговорила на площадке ООН о возможности появления киберугроз и настояла на том, чтобы была принята соответствующая декларация.

Он отметил, что "доказательств причастности России (к киберугрозам - прим. "РГ") до сих пор никто представить так и не смог просто потому, что таких доказательств нет. Подобные же обвинения в киберагрессии звучат тем более абсурдно, если вспомнить, что именно наша страна является пионером дискуссий по международной информационной безопасности".

Тарабрин подчеркнул, что "сами по себе такие сообщения о различного рода "дивизиях" носят чисто пропагандистский характер. Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили. Поэтому пусть это остается на их совести, а нас "дивизиями" не испугать, мы себя защитим".

В целом же, по словам дипломата, "нужно не обмениваться обвинениями, а договариваться. Россия для такого диалога всегда открыта, надеемся, что и у наших партнеров здравый смысл когда-нибудь возобладает над русофобией".