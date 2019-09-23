МИД РФ видит хорошие перспективы сотрудничества с США по борьбе с террором

Сотрудничество России и США в области борьбы с терроризмом динамично развивается, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Одним из самых успешных направлений совместной работы, по словам дипломата, стала борьба с финансированием терроризма, в том числе благодаря сотрудничеству финансовых разведок двух государств.

"С учетом схожих взглядов на проблематику противодействия финансированию терроризма мы видим хорошие перспективы наращивания профильного взаимодействия и информационного обмена с американскими коллегами", - сказал Тарабрин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время динамично развивается недавно возобновившийся двусторонний диалог. С российской стороны его курирует замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, с американской - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

"С обеих сторон чувствуется интерес к переговорам и нацеленность на достижение результатов, которые позволяют усиливать безопасность наших государств и граждан и более эффективно бороться с угрозой терроризма по всему миру", - подчеркнул Тарабрин.

Очередные переговоры на уровне координаторов, по его словам, состоятся во второй половине 2020 года, а до того будет проходить интенсивная работа на экспертном уровне.

Дипломат отметил, что "по многим аспектам противодействия террористическим вызовам подходы России и США схожи или даже совпадают". Например, это касается призыва президента Трампа к европейским странам забрать своих граждан, воевавших на стороне террористов.

"Мы также считаем, что джихадистов и членов их семей лучше всего вернуть в страны исхода, причем виновных судить, а остальных, в том числе несовершеннолетних, брать на особый учет и проводить с ними комплексную работу по дерадикализации, чтобы вернуть их к нормальной мирной жизни, - сказал Тарабрин.

"Нельзя закрывать глаза на то, что многие из этих людей, пусть они и не совершали террористические преступления, во многом были подвержены террористической идеологии. Что касается детей, то они с малых лет жили в этой среде", - добавил он.