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23.09.2019 20:35
Рубрика: Экономика

Расходная часть бюджета

Минфин запланировал сокращение гражданских госслужащих
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Минфин объявил, что запланировал на следующий год масштабную реформу госслужбы с сокращением числа гражданских чиновников и повышением зарплаты оставшимся. В правительстве позднее конкретизировали, что окончательного решения пока еще нет.

О планах по сокращению госслужащих заявила в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Цель реформы, по ее словам, повышение качества и эффективности госуправления, а не экономия бюджетных средств.

Минфин предлагает с 2020 года сократить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10 процентов, территориальных органов - на 5 процентов (к 2021 году - до 15 процентов). После нужно разработать меры по "структурному" совершенствованию госаппарата, они должны привести к дополнительному сокращению, добавила Нестеренко. Иначе зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексироваться только на уровень инфляции, сказала она. Позднее пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов уточнил, что окончательного решения о реформе пока нет, идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию госслужбы.
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Как показывает практика, министерства после сокращений персонала начинают выходить в кабмин с предложениями о дополнительных ставках, аргументируя их появлением новых функций, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Поэтому процесс напоминает качели - то сокращения, то увеличения, говорит он.

При этом в 2004 году уже проводилась административная реформа, после которой госаппарат был очищен от дублирующих и избыточных полномочий. Однако уже к 2016 году общее количество функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти в 2,5 раза превысило их количество до реформы.

Также, по мнению Сафонова, проблема низких зарплат в низовом звене (специалисты, ведущие специалисты) только за счет сокращения его численности решена не будет. Даже если добиться 10-процентной экономии фонда оплаты труда, прибавка к зарплате на 10 процентов при ее размере в 20-40 тысяч рублей для указанных категорий не будет кардинальной, говорит эксперт.

Экономика Работа Занятость Правительство Минфин
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