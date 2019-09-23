Минск готовится к Фестивалю документального кино стран СНГ

Сформировать единое культурное, информационное и творческое пространство, способствовать просвещению и воспитанию зрителей в духе уважения к общей истории - такую многослойную задачу ставят перед собой организаторы четвертого фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия. DOC".

Белорусская столица примет мастеров публицистического кинематографа с 1 по 4 октября, информирует БЕЛТА, уточняя, что часть программных мероприятий пройдет в Смоленске. Кстати, торжественное открытие форума состоится в кинотеатре "Беларусь" показом фильма белорусского автора Игоря Позняка "Знак равенства", а закрытие - лентой "Адаптация" режиссера Мане Багдасарян из Армении.

На фестиваль в этом году, уточняют в оргкомитете, подана 151 заявка из 17 стран, в короткую программу отобрано 28 документальных лент из 12 стран. Минск соберет на четыре дня кинодокументалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, США, Таджикистана, Эстонии, Литвы, Казахстана, Грузии и Украины. Кстати, победителей определит авторитетное международное жюри, в которое войдут известные кинодокументалисты, политологи и журналисты.

На площадке фестиваля пройдут и показы фильмов-финалистов, состоятся встречи с авторами, тематические "круглые столы", на которых зрители смогут обсудить актуальные темы с известными экспертами из стран Содружества, ближнего и дальнего зарубежья. В дни форума пройдет и молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов "Евразия. DOC: 4 минуты", победителей которого наградят в Смоленске 30 сентября.

Фестиваль, напоминает агентство, реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС). А его партнерами выступают Белорусский союз журналистов и Белорусский союз кинематографистов.