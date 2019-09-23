Сколько их, кормящих? Число людей трудоспособного возраста в России все время снижается. В 2005 году - 90,1 миллиона человек, 2010 год - 88 миллионов, 2015 год - 85,4, 2019-й - 81,4. Это цвет россиян - мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 лет.

А что с остальными? В 2005 году на каждого "трудоспособного" приходились для прокорма 0,27 "ребенка" до 16 лет и 0,33 "старшего" от 60 лет. Дроби условные, никто никого по частям не кормит. А в 2019 году? Один "трудоспособный" обязан выдать кормежку на 0,34 "ребенка" и 0,47 "старшего". Потяжелее будет.

Хотя, если присмотреться к трудоспособным, то ведь среди них и те, кто с сошкой, и те, кто с ложкой. Как ни крути, студенты-дневники или солдаты-срочники мало что производят, кроме будущих стараний и умений. Уровень участия "трудоспособных" в рабочей силе (тех, кто реально с сошкой) - 81-82 процента, а если вычесть еще и безработных - то 77-78. Что имеем в остатке? Примерно 63 миллиона человек реальной рабочей силы. Если быть точным, еще до 4 миллионов - те, кто работает и после 60-65 лет. Все равно меньше половины живущих в России. Кстати, а сколько среди них охранников? По оценке, не менее 1,5-2 миллиона.

Что ждет нас дальше? Демографический прогноз Росстата на 2025 год по худшему сценарию - 77,8 миллиона человек трудоспособного населения, по лучшему - 80 миллионов. Нас будет меньше. Пока продолжаем падать.

А мы все о темпах роста в 3-5 процента. Где их взять? Как может быстро расти экономика, если человеческие ресурсы сжимаются? Если на каждую единицу "рабочей силы" приходится не меньше одного человека - потребляющего? За счет новых технологий? Но мы - сырьевая экономика, зависим от импорта технологий на 70 - 90 процентов. Или же за счет иностранных мигрантов, работающих без разрешения или патента? Их, по оценке, в России не менее 2,3-3 миллиона человек.

В России тех, кто реально с сошкой, - 87 процентов трудоспособных людей, или 63 миллиона человек

Как ни воспаряй в эмпиреях, мы должны есть, пить, одеваться, греться, где-то жить. Кто все это делает? Cколько человек заняты в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, электроэнергии, водоснабжении, обрабатывающих производствах и строительстве? В 2006 году - 26,8 миллиона человек, в следующем - 23,7 миллиона. И здесь сжимаемся. Вдуматься только - на одного с сошкой приходится 6,2 человека с ложкой (население России - 146,8 миллиона человек).

Когда мы спрашиваем себя, почему так низки темпы роста, не стоит забывать, что, несмотря на "новую", "цифровую", супер-бупер сверхпроизводительную экономику, скорости хозяйства во многом зависят от рабочих рук. От того, больше нас или меньше. И еще от размеров личного потребления. Чем больше рук и ртов, тем экономика объемнее и быстрее.

Но часть этих рабочих рук спрятана и затворена. Но где? В беднейших регионах, в замкнутых семьях или в общинах, в патриархальном способе жизни, там, где очень не хватает рабочих мест. Доля трудоспособного населения, основной источник дохода которого - иждивение и помощь других лиц - в Чечне - 33,7 процента, Северной Осетии - Алании и Тыве - по 29,1 процента, Кабардино-Балкарии - 25,6, Калмыкии - 25, Дагестане - 24, Адыгее - 23,4, Карачаево-Черкесии - 23,3, Ингушетии - 21,7, Бурятии - 21,4. По России - 16,8 процента.

Много чисел, и всё - об одном. Есть масса людей, нуждающихся в открытой работе. Вот еще один "индикатор". Доля трудоспособного населения, основной источник дохода которого - личное подсобное хозяйство. В Дагестане - 16,5 процента, Чечне - 13,8, Карачаево-Черкесии -10,3, Кабардино-Балкарии - 8,5, Ингушетии - 7,1. По России - 2,3 процента.

Там же - самая высокая безработица. В Ингушетии - 26,3 процента, Карачаево-Черкесии - 16,2, Тыве - 14,9, Дагестане - 13,7, Чечне - 13,2, Республике Алтай - 12,6, Кабардино-Балкарии - 11,5, Калмыкии - 9,9, Бурятии - 9,5, Адыгее - 8,1. В среднем по России - 4,8 процента.

Можно, конечно, жить и так. На Северном Кавказе, в Восточной Сибири, на юге, да и в общем-то по всей России семьи в малых и средних поселениях замыкаются, докармливают себя - на своих клочках земли, отходничеством, в серой экономике. Не менее 10-15 миллионов семей живут отходничеством.

А сколько людей работает без договоров, за наличные? Или за деньги на карточку без документов? По всем раскладам так существуют не менее 15-20 миллионов человек. И еще больше - на второй, третьей работе. "Скрытая" часть - не менее 25-27 процентов фонда оплаты труда.

Разве так жить интересно? Разве правильно, что в Тыве число людей с доходами ниже прожиточного минимума - 40 процентов населения, в Ингушетии - 32, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Кабардино-Балкарии - 24 процента? А в Псковской области - 18 процентов или в Смоленской - 16 процентов, это правильно? В целом по России - 13 процентов.

Часть рабочих рук, которых так не хватает для роста, затворена в беднейших регионах, где нет работы

Мы так должны жить? Нам очень нужна атмосфера подъема! Чтобы не оказаться - поколение за поколением - в отстающей стране с убывающим населением, готовым перемогаться хоть как-нибудь, обходя правила, налоги и мало думая о будущем.

Подъем в России - это не вечно шумящая Москва, растущая по экспоненте. Не крупнейшие города - они свой кусок достанут.

Подъем - это деньги, рабочие места, прибыток людей в более чем 150 тысячах средних и малых поселениях по всей нашей стране. В трети из них либо уже нет людей, либо живут не более 10 человек. Такой подъем - отличная задача всей жизни для любого из нас. Добиться нового человеческого измерения России как страны процветающих местных общин, где люди не скрывают, где они работают. Страны, в которой 180-200 миллионов человек не предел. Что бы нам ни сулили "демографические переходы".