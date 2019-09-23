Мордовский университет вошел в топ-1200 лучших вузов мира

Мордовский госуниверситет имени Огарева вошел в число 1200 лучших вузов мира. В рейтинге "Три миссии университета" он занял 21-ю позицию среди классических университетов РФ и 11-ю - среди вузов ПФО.

Как сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева, на днях был опубликован список лучших вузов мира по версии MosIUR. Рейтинг "Три миссии университета" в 2019 году стал более представительным: в него вошли 1200 университетов из 79 стран. Кроме того, была проведена международная экспертиза результатов рейтинга с участием 16 авторитетных зарубежных экспертов, каждому из которых направлялись предварительные результаты ранжирования.

В список вошли 74 российских вуза. Мордовский университет занял 1141 позицию в мировом рейтинге, оказавшись на 21 месте среди классических университетов России и на 11-м - среди вузов Приволжья.

Следует отметить, что в число лучших вузов РФ вошли 30 вузов столичного региона, среди них - медицинские, а также монопрофильные.

- Впервые в рейтинге представлены все сильнейшие вузы планеты. В процессе подготовки собрана объективная информация о более чем 1700 университетах мира, - прокомментировал итоги ректор Московского госуниверситета им. Ломоносова Виктор Садовничий. - Кардинальное увеличение количества университетов, оцениваемых при составлении рейтинга, позволяет ему стать эффективным инструментом для выработки управленческих решений в научно-образовательной сфере.

Московский международный рейтинг вузов (MosIUR) - принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, одобренные международной группой экспертов. Репутационные опросы полностью исключены.