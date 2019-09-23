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23.09.2019 19:33
Рубрика: В мире

Призраки на колесах

На Апеннинах курьеры-итальянцы продают свои "рабочие места" нелегалам
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Прокуратура Милана инициировала масштабную проверку в связи с появлением нового типа аферы, связанной с незаконным наймом сотрудников путем продажи онлайн-аккаунтов. В эту схему оказались вовлечены курьеры по доставке еды с итальянскими паспортами и нелегальные мигранты.
Российские законы не требуют от курьеров по доставке еды медицинской книжки, а только наличие телефона или планшета для рабочих приложений. Фото: РИА Новости Российские законы не требуют от курьеров по доставке еды медицинской книжки, а только наличие телефона или планшета для рабочих приложений. Фото: РИА Новости
Российские законы не требуют от курьеров по доставке еды медицинской книжки, а только наличие телефона или планшета для рабочих приложений. Фото: РИА Новости

Впервые о незаконном цифровом бизнесе стало известно минувшим летом в ходе стандартной инспекции на дорогах, во время которой правоохранители с удивлением для себя обнаружили, что 3 из 30 курьеров по доставке еды на дом оказались иностранцами, не имеющими право заниматься подобной деятельностью на территории Италии.

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Этим делом заинтересовалась миланская газета Corriere della Sera, которая решила провести параллельное журналистское расследование под кодовым названием "курьер-призрак". Его результаты повергли в шок жителей "северной столицы" Италии. Как выяснилось, в Милане на популярных среди заказчиков еды платформах давно и весьма успешно процветает бизнес по продаже нелегалам аккаунтов, принадлежащих курьерам-итальянцам. Стоимость сделки пока не оглашается.

Это тот случай, когда предложение полностью совпало со спросом - в Милане нашлась уйма итальянцев, желающих продать свой открытый в течение одной минуты аккаунт, и толпы чужестранцев, у которых нет такой счастливой возможности. Этим людям, среди которых преобладают беженцы, нелегальные мигранты и иностранцы, находящиеся в ожидании вида на жительство, работа нужна как воздух, ибо заработать на кусок хлеба им больше негде, в виду элементарного отсутствия необходимых для легального трудоустройства документов.

На популярных платформах давно и весьма успешно процветает бизнес по продаже нелегалам аккаунтов, принадлежащих курьерам-итальянцам

Для того, чтобы занять это "престижное место", они ежедневно выстраиваются в длинную очередь на площади Duca d Aosta, либо возле главной миланской железнодорожной станции Чентрале, чтобы заполучить заветную фирменную термосумку и немедленно выдвинуться по необходимому адресу. А потом смартфон, на котором зарегистрирован чужой аккаунт, и гигантская сумка кочуют от одного безработного нелегала к другому. В итоге получается, что заказывающие еду на дом итальянцы, не зная того, подвергают себя риску, пуская домой людей, чью личность в случае возникновения каких-то внештатных обстоятельств установить будет практически невозможно.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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Встает еще одна проблема - жаждущие заработать как можно больше денег курьеры-нелегалы гоняют с огромной скоростью на велосипедах в любое время суток и при любой погоде, нередко провоцируя аварийные ситуации.

Несмотря на наличие видеозаписей, подтверждающих процветание этого незаконного бизнеса, пока рано говорить об открытии уголовного дела. В ближайшее время, когда будет собрано достаточное количество доказательств, миланские прокуроры Тициана Сичилиано и Маура Рипамонти должны будут сформулировать конкретные обвинения в отношении владельцев онлайн-платформ по статье "незаконный найм иностранных рабочих". Правоохранители также надеются, что сами нелегалы проявят сознательность и сообщат в компетентные органы о фактах эксплуатации их труда.

Курьер без паспорта

Текст: Екатерина Ясакова

В 2019-м в России вступил в силу закон о товарных агрегаторах. Клиенты сервисов получили возможность запрашивать информацию о тех, кто доставляет им еду, и требовать возврата денег в случае неудовлетворительного оказания услуг (например, блюдо невкусное и холодное). Были опасения, что в результате агрегаторы заложат риски в стоимость товаров, сразу этого не произошло, но спустя некоторое время сервисы, действительно, сделали доставку еды платной при заказе на любую сумму.

Однако даже после изменения законодательства предъявить претензию самому агрегатору очень сложно. Как правило, если у клиента возникают проблемы, по закону ответственность будет нести ресторан, который заключил с агрегатором соглашение. Но до ресторана еще надо достучаться через агрегатора. В Сети полно случаев, когда люди с пищевым отравлением после доставки пытались отправить в службу поддержки заключение "скорой помощи" или добиться проверки ресторанов, но просьбы не были удовлетворены.

Фото: iStock
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В редких случаях ответственность все же может быть возложена на владельца агрегатора, говорит Вячеслав Мартюшин, старший юрист, аналитик в компании "КонсультантПлюс". Пока судебная практика по этому вопросу отсутствует, прецеденты были лишь с агрегаторами такси. Например, агрегатор может стать ответчиком, если у потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключен именно с агрегатором, а не с компанией-перевозчиком. Верховный суд дал разъяснения по таким делам. "Возможно, в будущем выводы из этих разъяснений будут применяться и в отношении прочих агрегаторов", - заключил Вячеслав Мартюшин.

У рестораторов свои претензии к сервисам. "Очень часто у доставщиков некачественные сумки. Они попросту не держат температуру, и еда доходит в плохом состоянии до заказчика", - поделился с "РГ" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Кроме того, агрегаторов мало заботит то, что еду из ресторана надо доставить аккуратно. Курьеры едут на велосипедах, мотороллерах, в переполненных автобусах и вагонах метро. Да и сами рестораны, понимая, что еда будет трястись в дороге, не уделяют упаковке блюд должного внимания. "В итоге - дорога, тряска, подъем по лестнице... потребитель получает уже "кашу". Компания-агрегатор заключает с рестораном договор, но, по сути, процесс упаковки и доставки при этом не отслеживается", - говорит Миронов.

В законе никак не оговариваются требования к курьерам, которые доставляют еду. По словам Сергея Денисенко, представителя портала "Работа.ру", в вакансиях курьеров по доставке еды не значится наличие медицинской книжки у соискателей, зато желательно наличие телефонов или планшетов для установки рабочих приложений.

Если клиент не доволен блюдом, которое ему доставили, он вправе отстоять свои права так же, как если бы купил некачественный товар в магазине, - взыскать, кроме покупной цены, неустойку, возмещение убытков, а также штраф, резюмирует адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. Правда, пока мало кто этим правом пользуется.

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