На Апеннинах курьеры-итальянцы продают свои "рабочие места" нелегалам

Прокуратура Милана инициировала масштабную проверку в связи с появлением нового типа аферы, связанной с незаконным наймом сотрудников путем продажи онлайн-аккаунтов. В эту схему оказались вовлечены курьеры по доставке еды с итальянскими паспортами и нелегальные мигранты.

Российские законы не требуют от курьеров по доставке еды медицинской книжки, а только наличие телефона или планшета для рабочих приложений. Фото: РИА Новости

Впервые о незаконном цифровом бизнесе стало известно минувшим летом в ходе стандартной инспекции на дорогах, во время которой правоохранители с удивлением для себя обнаружили, что 3 из 30 курьеров по доставке еды на дом оказались иностранцами, не имеющими право заниматься подобной деятельностью на территории Италии.

Этим делом заинтересовалась миланская газета Corriere della Sera, которая решила провести параллельное журналистское расследование под кодовым названием "курьер-призрак". Его результаты повергли в шок жителей "северной столицы" Италии. Как выяснилось, в Милане на популярных среди заказчиков еды платформах давно и весьма успешно процветает бизнес по продаже нелегалам аккаунтов, принадлежащих курьерам-итальянцам. Стоимость сделки пока не оглашается.

Это тот случай, когда предложение полностью совпало со спросом - в Милане нашлась уйма итальянцев, желающих продать свой открытый в течение одной минуты аккаунт, и толпы чужестранцев, у которых нет такой счастливой возможности. Этим людям, среди которых преобладают беженцы, нелегальные мигранты и иностранцы, находящиеся в ожидании вида на жительство, работа нужна как воздух, ибо заработать на кусок хлеба им больше негде, в виду элементарного отсутствия необходимых для легального трудоустройства документов.

На популярных платформах давно и весьма успешно процветает бизнес по продаже нелегалам аккаунтов, принадлежащих курьерам-итальянцам

Для того, чтобы занять это "престижное место", они ежедневно выстраиваются в длинную очередь на площади Duca d Aosta, либо возле главной миланской железнодорожной станции Чентрале, чтобы заполучить заветную фирменную термосумку и немедленно выдвинуться по необходимому адресу. А потом смартфон, на котором зарегистрирован чужой аккаунт, и гигантская сумка кочуют от одного безработного нелегала к другому. В итоге получается, что заказывающие еду на дом итальянцы, не зная того, подвергают себя риску, пуская домой людей, чью личность в случае возникновения каких-то внештатных обстоятельств установить будет практически невозможно.

Встает еще одна проблема - жаждущие заработать как можно больше денег курьеры-нелегалы гоняют с огромной скоростью на велосипедах в любое время суток и при любой погоде, нередко провоцируя аварийные ситуации.

Несмотря на наличие видеозаписей, подтверждающих процветание этого незаконного бизнеса, пока рано говорить об открытии уголовного дела. В ближайшее время, когда будет собрано достаточное количество доказательств, миланские прокуроры Тициана Сичилиано и Маура Рипамонти должны будут сформулировать конкретные обвинения в отношении владельцев онлайн-платформ по статье "незаконный найм иностранных рабочих". Правоохранители также надеются, что сами нелегалы проявят сознательность и сообщат в компетентные органы о фактах эксплуатации их труда.