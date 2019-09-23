В сентябре стартовал IX Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Это крупнейший в стране проект, который занимается популяризацией науки и технологий. В этом году он пройдет практически во всех регионах России.

В Москве основная программа начнется 11 октября, будут работать около ста площадок, включая МГУ, "Экспоцентр", "Зарядье" и президиум РАН. В этом году появились и новые места проведения фестиваля, например, детский центр "Воробьевы горы", МЦКО на Семеновской и инновационная лаборатория Huawei OpenLab. Вход везде будет бесплатным.

Всего пройдет более пяти тысяч различных мероприятий: лекции, научные шоу, дискуссии, показы познавательных фильмов, выставки, телемосты с МКС и ЦЕРН, ОИЯИ и многое другое. В МГУ выступят три лауреата Нобелевской премии - Дадли Хершбах, Харолд Вармус и Томас Линдал. Основная тема фестиваля - таблица Менделеева в связи со 150-летием ее открытия.

вставка

Одной из специальных площадок в Москве станет инновационная лаборатория OpenLab & CSIC компании Huawei. "Она позволит познакомиться с новейшими технологиями - 5G и последние 5G кейсы (у нас уже более 50 подписанных контрактов по всеми миру), искусственный интеллект, чипы ARM и др. Huawei помогает своим российским партнерам создавать технологические экосистемы в таких секторах, как телекоммуникации, финансы, транспорт, энергетика, нефтегазовая промышленность, общественная безопасность в рамках проекта "Умный город". Эти решения ускорят цифровизацию всей экономики России, повысят качество жизни россиян", - говорит Эйден У, генеральный директор Huawei в Евразии. "Для Huawei в Евразии большая честь участвовать в таком значимом событии, как Всероссийский фестиваль науки 2019. Huawei вкладывает большие средства в образование и развитие российского общества и в будущем планирует инвестировать в это направление еще в большем объеме", - отметил топ-менеджер Huawei.

По его словам, Всероссийский фестиваль науки - это "особые два дня, в рамках которых мы поделимся своими знаниями". "Мы видим, что мы находимся на этапе нового интеллектуального мира, в котором технологии искусственного интеллекта будут широко использоваться во всех секторах экономики. Мы хотели бы поддержать Россию в ускорении экономического роста и улучшении жизни каждого человека, как когда-то это сделала Периодическая таблица Менделеева. Мы сосредоточились на том, чтобы алгоритмы, сложные продукты и товары становились проще, а вычислительная мощность - еще более доступной. Мы готовы поделиться со всеми участниками Фестиваля науки нашими достижениями в этих областях. Будем рады видеть наших гостей 12 и 13 октября 2019 года", - подчеркнул Эйден У.