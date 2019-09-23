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23.09.2019 13:55
Рубрика: В мире

На Украине подписан закон об импичменте президента

Текст: Константин Волков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главе государства. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Еще во время предвыборной кампании Зеленский неоднократно говорил, что это будет один из первых законопроектов, который он внесет на рассмотрение, если станет президентом.

Как сказано в тексте закона, Рада имеет право снять президента с занимаемого им поста "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления". Основанием для импичмента может стать письменное заявление (представление), под которым подписались (без права отзыва подписи) 226 депутатов, то есть большинство Рады. В документе должно быть обоснование для создания временной следственной комиссии, которая проверяет обоснованность обвинений. Комиссия начинает работу после того, как импичмент будет одобрен Радой и внесен в повестку ее работы.

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Президент имеет право взять себе не более пяти защитников. Также президента должны пригласить на оглашение выводов комиссии. Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием среди депутатов Рады, отдельно по каждому пункту. Затем, если постановление о виновности главы государства принято, Конституционный суд должен вынести заключение о соответствии процедуры импичмента основному закону страны, а Верховный суд - что президент действительно виновен в перечисленных в постановлении Рады деяниях.

Если "деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада Украины тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента", сказано в законе.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации в официальном издании.

В мире экс-СССР Украина
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