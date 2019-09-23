Нарышкин назвал чушью расследование о дачах российских дипломатов в США

Чушью назвал директор Службы внешней разведки (СВР) России информацию о том, что дачи российских дипломатов в США использовались для слежки за представителями ФБР.

Журналисты попросили главу спецслужбы прокомментировать соответствующие публикации в американских СМИ. Ответ Нарышкина был краток - "чушь".

Ранее портал Yahoo News сообщил со ссылкой на бывших американских чиновников, что высылка более 30 российских дипломатов из страны в 2016 году была связана с разоблачением. Якобы дачные комплексы, на территории которых проживали некоторые из высланных дипломатов, сыграли ключевую роль в контрразведывательной операции российских спецслужб.

Эта спецоперация, по данным американских СМИ, была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов, внедренных в различные структуры в США.

Сообщалось, что при осуществлении данной операции Россия якобы использовала загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.