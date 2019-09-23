Назван лучший футболист мира по версии ФИФА

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые в карьере признан лучшим игроком ФИФА в прошлом сезоне.

Главным событием четвертой в истории премии, вручение которой проходило в миланском театре Ла Скала, стало объявление лучшего футболиста мира. На эту награду претендовали трое - голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля", португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса" и лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Не так давно эта же троица спорила за титул сильнейшего по версии другой организации - УЕФА. И тогда, к удивлению многих, приз был отдан не главным голеадорам современного футбола, а защитнику ван Дейку.

После этого лишь ленивый не вспоминал об этом. Многим такой выбор показался странным, другие, наоборот, призывали чаще награждать не тех, кто забивает много, но и тех, кто этому всячески противостоит.

Так что перед этой номинацией в зале царило определенное напряжение. Вручать награду вышел глава ФИФА Джанни Инфантино, отметивший, что именно этот приз является официальной наградой главной организации мирового футбола. Таким образом, он напомнил изданию France Football о расколе, произошедшем несколько лет назад. С 2016 года ФИФА самостоятельно признает и награждает лучших.

Примечательно, что за три предыдущих церемонии ни разу лучшим не был выбран Лионель Месси. В прошлом году таковым стал полузащитник "Реала" Лука Модрич, а до этого два года подряд награда доставалась Роналду. А на этот раз Инфантино объявил о том, что именно аргентинец в прошлом сезоне стал The Best. Растроганного Лионеля собравшиеся в зале приветствовали стоя.

Роналду как будто чувствовал, что в этот вечер судьба обойдет его стороной, и на церемонию награждения не приехал.