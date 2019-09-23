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Назван самый опасный пароль. Поменяйте его

Текст:   Антон Благовещенский
23.09.2019,  
16:03
Фото: iStock

Самый распространенный и самый опасный пароль, который используется даже чаще, чем комбинация "12345" - это просто отсутствие символов, или пустое поле. Об этом говорится в сообщении антивирусного разработчика Avira.

Чтобы выяснить это, эксперты создали "приманку" - сеть из разнообразных устройств, доступ к которой пытались получить хакеры, вводя любые комбинации из логина и пароля.

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В результате эксперимента выяснилось, что при попытках взломать сеть в более чем 25 процентах случаев взломщики вообще не вводили логин и пароль, оставляя поля пустыми. Это "значительно превосходило другие топовые комбинации", отмечают в Avira.

Конечно, далеко не все системы, где пользователь может создать учетную запись, разрешают использовать "пустой" пароль. Однако производители устройств, включая гаджеты для умного дома, зачастую или не защищают их паролем, или устанавливают один из простых паролей по умолчанию, причем пользователи ленятся менять их или вообще не задумываются о необходимости делать это.

"Пустой" пароль можно обнаружить и в настройках домашнего роутера, и в умных устройствах, подключенных к беспроводной сети.

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