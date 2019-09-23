Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

В первом полугодии этого года заработная плата выросла почти во всех регионах России, однако наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области. Об этом свидетельствует рейтинг регионов по динамике зарплаты, составленный на основе данных Росстата.

Так, в Костромской области среднемесячная зарплата выросла на 14,7%. В лидерах также Тува - 12,4%. На 9% и более зарплаты увеличились в Магаданской области, Севастополе, на Сахалине, в Кемеровской и Липецкой областях, пишет РИА Новости.

В пяти регионах в отдельные месяцы было зафиксировано незначительное снижение средней зарплаты. Это Астраханская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Санкт-Петербург и Камчатка.

По итогам первой половины 2019 года меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%). При этом средняя зарплата там по-прежнему выше средней по России, отмечают эксперты.

Между тем, на 1,9% увеличилась в первом полугодии номинальная среднемесячная зарплата в стране. Она составила 46 210 рублей. Самая высокая средняя зарплата в Центральном федеральном округе - 58,8 тысячи рублей, а самая низкая в Северо-Кавказском - 28,3 тысячи.

Ранее Минтруд назвал самую высокооплачиваемую вакансию в России. Оказалось, что самую большую зарплату предлагают механику по ремонту оборудования в рыбной промышленности - 430 тысяч рублей в месяц. Второе место в списке делят между собой пилот воздушного судна и начальник участка в угольной промышленности - за работу на этих должностях предлагается по 330 тысяч рублей в месяц.