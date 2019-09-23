Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой. Как отмечается на сайте польской компании-оператора PERN, инцидент произошел в воскресенье, утечка была оперативно устранена.

В настоящее время работа трубопровода полностью восстановлена, однако на месте продолжают находиться представители компании, отвечающие эксплуатацию магистрали, пожарную безопасность, сохранность окружающей среды. Правоохранительные органы начали расследование происшествия. По данным местных СМИ, площадь загрязнения составила 30 кв. метров.

По сети нефтепроводов, находящихся в управлении PERN, ежегодно перекачивается в национальную систему около 50 миллионов тонн нефти из России. По ним же топливо идет на НПЗ в Германии.