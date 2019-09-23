Новости

Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк 12:11
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море 12:11
Юная спортсменка из Перми попала в Книгу рекордов России 12:07
На Ямале снег парализовал работу паромов, вертолетов и самолетов 12:04
Путин заявил об открытости России для партнерства в борьбе с онкологией 11:47
Виктор Агеев вновь избран главой Симферополя 11:46
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 11:45
Актер из "Стартрека" и "Баек из склепа" Арон Айзенберг умер в 50 лет 11:44
За сутки в Крыму пресекли две попытки ввоза оружия с Украины 11:43
Директор Лебединского ГОКа сбил подростка 11:41
В Грозном стартовал очный этап конкурса "Учитель года России" 11:38
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" в Польше привела к утечке 11:35
Белорусские театры готовятся к гастролям в России 11:35
Кабмин утвердил перечень типовых государственных и муниципальных услуг 11:28
"Тайна печати дракона" лидирует в российском прокате, "Рэмбо" провалился 11:23
Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс 11:20
Путин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО 11:17
Разработчик рассказал о российском истребителе шестого поколения 11:06
В Венгрии проектируют станцию по аналогу с белорусской АЭС 11:05
Новый Hyundai Creta готов к старту продаж 11:00
Педиатр рассказал, как подготовить ребенка к сезону простуд 10:55
В Приангарье перевернулась лодка с четырьмя рыбаками 10:53
Военных медиков ЦВО научат эвакуации на сирийском опыте 10:52
В США вручили "Эмми". "Игра престолов" и HBO - снова чемпионы 10:50
Омское УФСБ обвинило бывшего силовика в разглашении гостайны 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 11:35
Рубрика: Экономика

Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" в Польше привела к утечке

Текст: Юрий Когалов

Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой. Как отмечается на сайте польской компании-оператора PERN, инцидент произошел в воскресенье, утечка была оперативно устранена.
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов

В настоящее время работа трубопровода полностью восстановлена, однако на месте продолжают находиться представители компании, отвечающие эксплуатацию магистрали, пожарную безопасность, сохранность окружающей среды. Правоохранительные органы начали расследование происшествия. По данным местных СМИ, площадь загрязнения составила 30 кв. метров.

По сети нефтепроводов, находящихся в управлении PERN, ежегодно перекачивается в национальную систему около 50 миллионов тонн нефти из России. По ним же топливо идет на НПЗ в Германии.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Минфин планирует значительное сокращение числа чиновников
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
Кудрин назвал разумными расходы на оборону
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ