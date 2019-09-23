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23.09.2019 19:46
Рубрика: Общество

Выбрать свой курс

Объем образовательных онлайн-услуг продолжает расти
Текст: Петр Орехин
Российская газета - Спецвыпуск № 213(7971)
В России растет сектор образовательных программ и сервисов, которыми можно воспользоваться через сеть.
Сегодня, чтобы непрерывно освежать свои знания и получать новые, созданы все возможности. Фото: РИА Новости www.ria.ru Сегодня, чтобы непрерывно освежать свои знания и получать новые, созданы все возможности. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Сегодня, чтобы непрерывно освежать свои знания и получать новые, созданы все возможности. Фото: РИА Новости www.ria.ru

По оценкам аналитиков, к началу учебного года продажи курсов и уроков выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. А Министерство науки и высшего образования РФ представило суперсервис "Поступление в вуз онлайн", который создается в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

"Суперсервис" (именно так он называется официально) позволит абитуриентам подать документы через портал государственных услуг и далее отслеживать все этапы поступления в режиме онлайн. По задумке его создателей он позволит сократить время и затраты на поступление, поскольку абитуриентам не придется тратиться на дорогу в другой город. В составе сервиса будет несколько функциональных блоков: дистанционное прохождение вступительных испытаний, онлайн-апелляции, мониторинг позиционирования поданных заявлений.

Проект был представлен и одобрен на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Пока он еще будет дорабатываться, предстоят межведомственные согласования, интеграция его с базами данных госорганов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Идет конкурсный отбор получателей грантов по нацпроекту "Образование"

Пилотный проект планируется начать в приемную кампанию 2020/2021 учебного года в отдельных вузах, перечень которых должен быть определен до конца этого года.

Тренд на расширение числа онлайн-услуг, предоставляемых в сфере образования, прослеживается уже достаточно давно. Все ведущие отечественные вузы активно развивают онлайн-образование, и правительство поддерживает их в этом.

"В задачи Минобрнауки России входит создание условий для развития качественного онлайн-образования, использование которого сможет повысить качество высшего образования в целом, расширить доступность и возможности для самообразования и студентов, и взрослых людей", - говорил глава ведомства Михаил Котюков.

Для развития онлайн-образования реализуется проект "Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации" (СЦОС). Одна из его главных задач - это объединение онлайн-платформ и отдельных онлайн-курсов под эгидой единого информационного ресурса, работающего по принципу "одного окна". Это позволит всем желающим из любой точки страны получить доступ к лучшему образовательному контенту, разработанному ведущими преподавателями и экспертами.

Развитие онлайн-формата дожно идти разумно и аккуратно, там, где это действительно уместно

Исполнителем проекта по итогам конкурса стал Санкт-Петербург-ский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Ресурс "одного окна" включает в себя две основные подсистемы: реестр онлайн-курсов и цифровое портфолио обучающихся.

Образовательные платформы разных вузов интегрируются на этом же ресурсе. На середину сентября их там было 39. Например, в этом году туда вошла платформа открытого образования OpenБелГУ Белгородского госуниверситета. БелГУ разработал первые в регионе открытые онлайн-курсы (по проектному менеджменту и русскому языку) в прошлом году. В этом году в планах университета сделать еще не менее семи курсов.

Фото: iStock
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Всего на портале "одного окна" на середину сентября было размещено 1116 онлайн-курсов. Самыми популярными были "Программирование на Python" - им воспользовались более 75 тысяч человек, "Введение в историю искусства" (свыше 68 тысяч обучающихся) и "Маркетинг" примерно с 52 тысячами слушателей.

В некоторых вузах онлайн-программы уже стали обычной практикой образовательного процесса. Например, в Высшей школе экономики, где уже сейчас студентам доступны примерно 400 онлайн-курсов. Ректор Вышки Ярослав Кузьминов говорил, что через три года могут быть отменены обычные обязательные лекции.

Увеличивается и объем продаж разнообразных платных курсов, программ, тренингов. По данным платформы Admitad, по итогам лета 2019 года российские сервисы выручили 450 миллионов рублей, что в два с лишним раза выше по сравнению с прошлогодним показателем (около 202 миллионов рублей).

Несмотря на очевидный бурный прогресс онлайн-образования, глава минобрнауки подчеркивал, что нет планов по переводу образовательных программ по общественно-гуманитарным или любым другим направлениям подготовки в онлайн-формат. Михаил Котюков отмечал также, что развитие онлайн-программ должно идти "очень разумно и аккуратно, взвешенно и там, где это действительно уместно для лучшей доступности качества образования".

Фото: Wavebreakmedia/ iStock
Всем ли рейтингам вузов стоит доверять

С призывами не делать ставку только на онлайн-обучение выступали и российские ученые. Об этом, в частности, говорила на одной из встреч со студентами в Общественной палате РФ член-корреспондент РАО, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ Татьяна Черниговская.

"Кто готов, чтобы ему делал операцию хирург, получивший знания онлайн, пусть даже по самой лучшей стэнфордской программе? Наверное, никто. Я точно знаю, что медицина - это не только очень серьезная наука, но и искусство. Никакой компьютер не может заменить выдающихся диагностов. Считаю, что онлайн - это только добавочная часть, а образование - взаимодействие мастера и ученика", - сказала она.

Общество Образование
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