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Рубрика: Спорт

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Обнародованы бюджеты российских клубов Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 213(7971)
Руководство интернациональной Единой лиги ВТБ в очередной раз по доброй традиции, в выгодную сторону отличающую наш баскетбол от других командных игровых видов спорта, обнародовало бюджет российских клубов.
У финалистов плей-офф сезона 2018/19 ЦСКА и БК "Химки" - самые большие бюджеты в Единой лиге. Фото: Михаил Синицын/РГ У финалистов плей-офф сезона 2018/19 ЦСКА и БК "Химки" - самые большие бюджеты в Единой лиге. Фото: Михаил Синицын/РГ
У финалистов плей-офф сезона 2018/19 ЦСКА и БК "Химки" - самые большие бюджеты в Единой лиге. Фото: Михаил Синицын/РГ

Правда, раньше подобная информация становилась достоянием широкой общественности где-то в середине апреля, в короткий период между завершением регулярного чемпионата и началом плей-офф, а сейчас сведения были представлены за три дня до старта нового сезона. Уже 25 сентября на арене в Петровском парке в первом календарном матче подмосковные "Химки" примут польский клуб "Зелена-Гура" из одноименного города. Решение по изменению сроков обнародованию бюджетов было принято Лигой совместно с клубами. С учетом всего предыдущего чемпионата данные о доходах расходах являются более полными и точными.

Самый крупный бюджет по-прежнему у чемпиона Единой лиги ЦСКА - 2,9 миллиарда рублей. За столичными армейцами идут "Химки" (2,3), далее питерский "Зенит" (1,8), краснодарский "Локомотив-Кубань" (1,3), и с небольшой натяжкой пятым участником "клуба миллиардеров" можно считать казанский УНИКС (0,99).

Фото: РИА Новости
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У остальных четырех российских команд Единой лиги бюджеты значительно меньше. Это "Нижний Новгород" (0,44), красноярский "Енисей" и пермская "Парма" (по 0,23), замыкающий список саратовский "Автодор" (0,21).

Почетный президент Единой лиги Сергей Иванов, который был основным спикером на пресс-конференции в Москве, похвалил сибиряков:

- У красноярцев прочерк в графе "агентское вознаграждение. "Енисей" перешел на систему, принятую в НБА. Там за услуги посредников при заключении контактов платят игроки, а не клубы.

Также Сергей Иванов заострил внимание на одной очень интересной цифре: "Единая лига за один "Матч Звезд" получила выручку от продажи билетов на сумму более 25 миллионов рублей. При этот ни один клуб, кроме ЦСКА, по этой позиции не смог столько заработать за весь сезон".

Гендиректор Единой лиги Илона Корстин объявила, что "Матч Звезд" второй год подряд состоится на столичной арене в Петровском парке. Дата - 16 февраля 2020 года.

- Прошлый опыт на этой арене оказался удачным. Среди плюсов - логистика, вместимость, современный свет, звук и все условия для незабываемого шоу, - пояснила Корстин.

Сергей Иванов при этом добавил, что Лига всегда старается рассматривать разные варианты организации "Матчей Звезд": "Если бы, к примеру, Санкт-Петербург, Сочи или Казань предложили нам лучшие условия, чем мы сейчас имеем в Москве, то Лига могла сделать другой выбор. Но больше достойных вариантов у нас пока нет".

Тем временем

Один из ведущих клубов Единой лиги "Локомотив-Кубань" (Краснодар) объявил о подписании трехлетнего контракта с игроком сборной России Григорием Мотовиловым. Он в прошлом сезоне выступал во втором по значимости дивизионе чемпионата страны Суперлиге-1 за "Спартак-Приморье" (Владивосток). Атакующий защитник отлично проявил себя на расширенном просмотровом сборе национальной команды и неожиданно для многих получил шанс сыграть на чемпионате мира-2019 в Китае.

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