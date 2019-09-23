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Рубрика: Власть

Спецназ при любой погоде

Офицеров научат качественно воевать на суше, в воде, в воздухе и даже в огне
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
В Вооруженных силах России стартовала тестовая программа дополнительной подготовки офицеров по их действиям в различных ситуациях. По ее результатам, как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, планируется улучшить систему боевой подготовки во всех воинских частях и формированиях.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Подготовка офицерского состава Вооруженных сил РФ реализуется на нескольких военных полигонах с выполнением специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях, в четырех различных "стихиях" - на суше, в воде, в огне и в воздухе", - говорится в сообщении военного ведомства.

Фото: РИА Новости
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Из 4500 офицеров (в том числе около 100 женщин) по специальной методике были отобраны только 60 участников. В результате дальнейших испытаний из них была отобрана группа из 30 военнослужащих. Из них сформировали группу специального назначения.

Таким "универсальным солдатам" предстоит тренироваться в ведении боя в окружении с превосходящими силами противника, спасении пассажиров и экипажей воздушных судов, действий в горах, пещерах в прибрежной полосе, освобождении заложников. Кроме того, группе спецназначения надо будет десантироваться с вертолетов без парашютов. И это далеко не все операции, к выполнению которых подготовят "суперспецназовцев".

Отмечается, что экспериментальная программа проводится впервые и сразу на более 15 военных полигонах.

Согласно новым методикам, которые будут разработаны, офицерам станут давать специальные знания и навыки, которые помогут им при действиях будь то в знойной пустыне или в ледяной Арктике

"По окончании эксперимента Минобороны подготовит рекомендации для воинских частей и формирований по внедрению комплекса специальных мероприятий в программу боевой подготовки", - пояснили в военном ведомстве.

Согласно новым методикам офицерам будут прививать специальные знания и навыки, которые помогут им при действиях будь то в знойной пустыне или в ледяной Арктике.

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Напомним, накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, как за последние годы удалось изменить систему обучения, подготовки и проверки боеспособности войск.

"Прежде всего мы добились необходимого нам уровня интенсивности обучения подразделений. Сегодня все полигоны загружены более чем на 80 процентов. Это потянуло за собой и необходимость изменить нормативы расхода боеприпасов, который у нас на то время был в разы меньше, чем на Западе. Детально изучив опыт Советской армии, нормативы армий западных стран, мы увеличили нормативы по расходу боеприпасов на боевую подготовку в 5 раз", - сообщил министр в интервью "МК".

Вскоре на повестке дня, по словам Сергея Шойгу, встал вопрос: как мы можем объективно оценить реальную отдачу от принимаемых мер? "Мы пришли к единому мнению: необходимо проводить действительно внезапные проверки боеготовности", - отметил министр.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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