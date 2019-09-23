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23.09.2019 12:11
Рубрика: Общество

Врачей медико-социальной экспертизы предложили уравнять в правах с медиками

Текст: Ирина Невинная
Существующая система медико-социальной экспертизы (МСЭ) нуждается в преобразованиях, заявил эксперт ОНФ, глава Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко, комментируя результаты проверки Счетной палаты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нормативно-правовая база, не смотря на внесенные в последнее время положительные изменения, по-прежнему имеет серьезные пробелы, говорится в отчете СП.

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"Прежде всего, в МСЭ необходимо решить кадровую проблему. Врачи МСЭ не приравнены к врачам медучреждений по социальным условиям работы, - прокомментировал Александр Лысенко. - Например, если для врачей установлен досрочный выход на пенсию, во многих регионах врачам предоставляется служебное жилье, вновь прибывшим выдаются "подъемные", то на врачей МСЭ это не распространяется".

В результате МСЭ, отметил эксперт, проигрывает в кадровой конкурентоспособности, в службу не приходят молодые врачи, и в итоге страдает качество работы.

"Необходимо исправить эту ситуацию. Условия работы для врачей МСЭ не должны отличаться от условий для врачей лечебно-профилактических организаций", - подчеркнул Лысенко.

Содержательная работа медико-социальной экспертизы также требует доработки, считает эксперт. "Решения, которые она принимает, во многом зависят от результатов диагностических исследований, которые фактически отражаются в направлении на МСЭ (форма № 088/у)", - пояснил Лысенко.

Но качество подготовительной работы к подаче документов для проведения МСЭ оставляет желать лучшего: в 2019 году при направлении на освидетельствование детей в 500 случаях формы 088/у были возвращены в медорганизации для доработки.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Минтруду и Минздраву предстоит разработать новую межведомственную дорожную карту по совершенствованию МСЭ еще до окончания действия предыдущего аналогичного документа в 2020 году. В частности, Минтруд уже продекларировал намерения ввести возможность дистанционного, с использованием интернета, проведения процедуры освидетельствования, что очень удобно для инвалидов и их семей.

"При подготовке должны быть учтены предложения общественных организаций инвалидов и родителей детей-инвалидов, пациентских объединений, - отметил Лысенко. - Вся процедура МСЭ должна стать прозрачной и понятной людям". Особенно важно сделать более ясным и четким, понятным для людей механизм оспаривания вынесенного решения. "Для этого предстоит тщательно проработать все вопросы, связанные с классификацией и критериями для установления инвалидности взрослым и детям, считает Лысенко. - Кроме того, в новой дорожной карте должны быть предусмотрены мероприятия по контролю за результатами освидетельствования, условиями осуществления процедуры МСЭ, а также за качеством индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и результатами реализации этих программ".

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