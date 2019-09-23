Осенние открытия в ЦДМ на Лубянке: ротиссерия Chicken Chick, кафе From Rome to Home, студия красоты Next Generation Beauty

В "Центральном Детском Магазине на Лубянке" (собственник - компания "Галс-Девелопмент") открылись новые гастрономические пространства - итальянская пиццерия From Rome to Home, ротиссерия Chicken Chick в составе гастрогалереи на нулевом этаже, а также салон красоты для молодых людей Next Genegation Beauty. Общая площадь коммерческих помещений составила около 400 кв. метров.

"Осенью ЦДМ на Лубянке расширил свою гастрономическую карту, открыв для гостей кафе как в популярной концепции - пиццерия, так и в новом для Москвы формате ротиссерии. Мы также создали интересное предложение для нашей второй по величине целевой аудитории, пригласив к сотрудничеству имидж-студию для активных молодых людей, которые находятся в поиске своего образа", - комментирует Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления "Галс-Девелопмент".

В кафе Chicken Chick основа меню - курица, которую жарят на ротисьере - специальном гриле. Птицу готовят в четырех разных стилях: в русско-грузинском - тапака (цыпленок табака), американском, во французском стиле - цыпленок "Прованс" с травами, и азиатском - с острым перцем чипотле. К основному блюду гости могут выбрать соус и гарнир - печеный картофель, батат с перцем чили и пюре из сельдерея. В меню также представлены бургеры, стрипсы, куриные крылья и салаты, а также ремесленный хлеб.

В итальянском кафе From Rome to Home, расположенном на 6 этаже, пекут римкую пиццу, которая известна любителям средиземноморской пиццы как "пинса". В меню также представлены салаты-боулы, плато с сырами и колбасами, множество карпаччо и закусок, домашняя паста, сделанная из твердых сортов пшеницы, горячие блюда в сковородах - от морепродуктов до цыпленка.

Для стильных молодых людей в ЦДМ на Лубянке свои двери распахнула студия красоты Next Generation Beauty. Помимо концептуального дизайна новая точка красоты предлагает широкое меню услуг - стрижки, окрашивания, спа-уходы для волос, мейкап- и нейл-сервис. NGB также обещает регулярно устраивать паблик-токи с топовыми блогерами и лидерами мнений.

В ЦДМ на Лубянке представлено более 20 кафе и ресторанов, в том числе, первое московское кафе легендарной сети "Буше", пекарня "Волконский", кафе "Волшебная страна Ангария" с уникальной ледяной комнатой, итальянский ресторан Osteria Mario, ресторан "Жаровня Чайхона", специализирующийся на блюдах-гриль, кафе с разноцветными хот-догами и веганским меню "Здесь поем". На цокольном этаже магазина открылась "Гастрогалерея ЦДМ", объединившая 13 популярных кухонь мира в историческом центре города. Сегодня в ЦДМ на Лубянке также представлены арендаторы beauty-индустрии: салон красоты Nail Sunny, студия растяжки TOPSTRETCHING и др. Подробная информация о магазинах и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"