Осенние открытия в ЦДМ на Лубянке: ротиссерия Chicken Chick, кафе From Rome to Home, студия красоты Next Generation Beauty

"Осенью ЦДМ на Лубянке расширил свою гастрономическую карту, открыв для гостей кафе как в популярной концепции - пиццерия, так и в новом для Москвы формате ротиссерии. Мы также создали интересное предложение для нашей второй по величине целевой аудитории, пригласив к сотрудничеству имидж-студию для активных молодых людей, которые находятся в поиске своего образа", - комментирует Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления "Галс-Девелопмент".
В кафе Chicken Chick основа меню - курица, которую жарят на ротисьере - специальном гриле. Птицу готовят в четырех разных стилях: в русско-грузинском - тапака (цыпленок табака), американском, во французском стиле - цыпленок "Прованс" с травами, и азиатском - с острым перцем чипотле. К основному блюду гости могут выбрать соус и гарнир - печеный картофель, батат с перцем чили и пюре из сельдерея. В меню также представлены бургеры, стрипсы, куриные крылья и салаты, а также ремесленный хлеб.
В итальянском кафе From Rome to Home, расположенном на 6 этаже, пекут римкую пиццу, которая известна любителям средиземноморской пиццы как "пинса". В меню также представлены салаты-боулы, плато с сырами и колбасами, множество карпаччо и закусок, домашняя паста, сделанная из твердых сортов пшеницы, горячие блюда в сковородах - от морепродуктов до цыпленка.
Для стильных молодых людей в ЦДМ на Лубянке свои двери распахнула студия красоты Next Generation Beauty. Помимо концептуального дизайна новая точка красоты предлагает широкое меню услуг - стрижки, окрашивания, спа-уходы для волос, мейкап- и нейл-сервис. NGB также обещает регулярно устраивать паблик-токи с топовыми блогерами и лидерами мнений.
В ЦДМ на Лубянке представлено более 20 кафе и ресторанов, в том числе, первое московское кафе легендарной сети "Буше", пекарня "Волконский", кафе "Волшебная страна Ангария" с уникальной ледяной комнатой, итальянский ресторан Osteria Mario, ресторан "Жаровня Чайхона", специализирующийся на блюдах-гриль, кафе с разноцветными хот-догами и веганским меню "Здесь поем". На цокольном этаже магазина открылась "Гастрогалерея ЦДМ", объединившая 13 популярных кухонь мира в историческом центре города. Сегодня в ЦДМ на Лубянке также представлены арендаторы beauty-индустрии: салон красоты Nail Sunny, студия растяжки TOPSTRETCHING и др. Подробная информация о магазинах и мероприятиях ЦДМ на Лубянке представлена на сайте.
Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"