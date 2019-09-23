Отечественное агентство предсказало России долгосрочную стабильность

Рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале. Он оказался заметно выше оценок, которые России присвоили международные агентства "большой тройки" - S&P, Moody s и Fitch.

АКРА присвоило России кредитный рейтинг "А-" как в иностранной, так и национальной валютах, следует из релиза агентства. Прогноз по рейтингу стабильный, что с высокой вероятностью предполагает его неизменность в ближайшие 12-18 месяцев.

Поддержку рейтингу России на указанном уровне оказывают низкий уровень госдолга и его устойчивая структура, устойчивая внешняя позиция, а также эффективная монетарная политика и ее скоординированность с фискальной политикой, существенно улучшающие макроэкономическую стабильность, отмечают в агентстве.

Давление же на рейтинг, по мнению АКРА, оказывают низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность правительственных обязательств по отношению к ряду компаний государственного сектора, слабость институтов, а также угроза введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами.

Инвестиционные рейтинги России от международных агентств "большой тройки" заметно скромнее, они не входят в высшую категорию "А" и никогда не попадали в нее. Так, долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от Fitch находится на уровне "BBB", от S&P - "BBB-", от Moody s - "Baa3".

При этом оценки S&P и Moody s с 2014 по 2018 год находились на неинвестиционных позициях. Текущие же оценки "большой тройки" располагаются фактически между средней и нижней границами инвестиционного рейтинга. Присвоенный АКРА рейтинг России, таким образом, на две-три ступени выше, чем у агентств "большой тройки".