Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться

Обещания, которые президент РФ Владимир Путин дал бизнесу, в том числе в рамках амнистии капиталов, должны выполняться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Бизнес, безусловно, может доверять словам президента", - заверил журналистов Песков.

"В целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос об информации "Ведомостей" о якобы использовании силовыми структурами данных амнистии капиталов против бизнесмена Песков заявил, что сначала нужно знать детали дела.