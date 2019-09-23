Ризаитдин Фахретдин - сторонник образования и просвещения, движения по пути прогресса, человек, уверенный, что ислам должен давать ответы на современные вопросы… Что он значит в российском исламском богословия? Чем он может быть интересен не для мусульман?

Дамир Мухетдинов: Ризаутдин Фахретдин (1859-1936 годы жизни), еще в достаточно молодом возрасте увлекшись творчеством современных ему богословов-реформаторов, в числе которых были Абдуннасыр Курсави, Шихабутдин Марджани, Джамалиддин Афгани, Мухаммад Абдо, стал тем интеллектуальным мостом, который довел передовые идеи ученых-теоретиков до широкой общественности, до мусульманской уммы (религиозная община - прим. ред.). Он человек с судьбой без крутых поворотов и головокружительных взлетов. Зато это была история неустанного и кропотливого труда, результатом которого стали десятки произведений, многие из которых неоднократно переиздавались при жизни автора.

Долгие годы он возглавлял общественно-политический журнал "Шура", ставший одним из наиболее авторитетных печатных площадок современного ему общества, местом интеллектуального обмена и дискуссий по наиболее актуальным для мусульман Российской империи вопросам. Очень скромный и рассудительный по своему характеру, за годы работы казыем в Оренбургском мусульманском магометанском собрании, а затем и редактором журнала, Ризаутдин Фахретдин окончательно заслужил реноме человека, который умеет выслушать мнение, отличное от своего, и даже при принципиальном несогласии, выразить уважение к другой позиции.

"Не надо сводить ислам к парандже, джихаду и газавату - почитайте Фахретдина" - прочитала я в одной статье о нем. Это важный поворот в современном российском исламском богословии: не заемные радикальные цитаты, а свои духовные корни?

Дамир Мухетдинов: Библиография Фахретдина насчитывает десятки объемных научных трудов и даже несколько литературных произведений. Наиболее значительными из них являются книга "Следы", содержащая биографии нескольких сотен булгарских, кипчакских, татарских ученых-мусульман, книга "Знаменитые женщины", собравшая биографические сведения о сотнях женщин, оставивших след в истории мусульманской цивилизации, и Комментарий на сборники изречений пророка Мухаммада. Объемное представление об общественных и религиозных воззрениях Фахретдина дает его сочинение "Общественные и религиозные вопросы". Он утверждает, что постижение мудрости учения Корана и Сунны является главным ключом к общественному прогрессу. Основные тезисы работы во многом совпадают со взглядами великого муфтия Египта Мухаммада Абдо, стремившемуся совместить догматику Ислама с реалиями современной ему цивилизации.

После смерти муфтия Галимджана Баруди, умершего в 1921 году в Москве, куда он прибыл для сбора гуманитарной помощи в пользу голодающих в Поволжье, Фахретдин возглавляет Духовное управление и несет эту миссию в исключительно сложный, трудный период существования этого института. В первые годы советская власть относительно лояльно относилась к религии, что выразилось в строительстве новых мечетей и достаточно активном развитии общин в 20-е годы. Именно при Ризе Фахретдине количество общин муфтията превысило 14 тысяч.

Примечательным эпизодом биографии муфтия стала его поездка в 1926 году в Саудовскую Аравию на Всемирный мусульманский конгресс, в ходе которой он возглавил делегацию советских мусульман. На тот момент авторитет Фахретдина в исламском мире был настолько высок, что Фахретдина избрали вице-президентом конгресса. Ученый был удивлен тем, что в святыне мусульман - заповедной мечети в Мекке мусульмане, принадлежащие к различным богословско-правовым школам, читали молитву-намаз по-отдельности. В ходе аудиенции у саудовского монарха, советский муфтий поднял этот вопрос и сумел убедить своего визави в том, что мусульманам следует быть едиными в молитве, даже при отличиях богословских школ. С тех пор в мечети аль-Харам мусульмане совершают молитву вместе.

Однако благосклонность советской власти довольно быстро сменилась на немилость. Огромное количество блестящих богословов, интеллектуалов покинуло Родину. Фахретдин остался верен своему долгу до конца. Он умер в ужасной нищете буквально за несколько месяцев до того, как раскрутился маховик репрессий 1937 года.

У него было особое отношение к женскому вопросу?

Дамир Мухетдинов: Фахретдина как личность очень ярко характеризует его отношение к женскому вопросу. Первое из известных, но не сохранившихся его произведений как раз касалось необходимости просвещения женщин. Фахретдин ввел в оборот метафору "матери нации", утверждая, что, воспитывая своих детей, мусульманка, тем самым, воспитывает всю нацию, а поэтому ей должно и самой быть просвещенной. Своим произведением "Знаменитые женщины", о котором я упоминал, он стремился вдохновить своих современниц не бояться играть более яркую и значимую роль в обществе. Причем призыв этот был услышан, поскольку в начале ХХ века российское мусульманство украшали многие наши просвещенные сестры, возглавлявшие учебные заведения, благотворительные организации, занимавшиеся журналистикой и просветительством.

Одна из глав этой книги посвящена его современнице…

Дамир Мухетдинов: Да, она посвящена современнице и коллеге Ризы хазрата - Мухлисе Буби, 150-летие со дня рождения которой также отмечается в этом году. Мухлиса Буби стала первой в истории мусульманкой - кадией (судьей) Духовного управления, в 1917 году она была избрана на этот пост Всероссийским мусульманским съездом. Риза хазрат и Мухлиса Буби долгие годы проработали бок о бок. В 1937 году она стала жертвой надуманного и несправедливого приговора "тройки".

До уфимского периода своей жизни Мухлиса Буби руководила несколькими женскими учебными заведениями, воспитывала учительниц и просветительниц. Далеко не все в среде мусульманского духовенства были довольны деятельностью Буби, да и самим фактом избрания на религиозный пост женщины, ведь она выступала против многоженства и связанных с ним социальных проблем, но за образованность мусульманских женщин.

Какие идеи Фахретдина актуальны и сейчас?

Дамир Мухетдинов: Многое из научного наследия Ризаитдина Фахретдина актуально и для современной религиозной общины, в особенности его идеи о совете ученых как органе концептуальной проработки стратегии развития мусульман, о постижении мусульманами достижений западной цивилизации, а также его веротерпимость и открытость к диалогу.

Его наследие требует изучения и очень глубокого осмысления. Духовное управление мусульман России проводит международную научно-практическую конференцию "Фахретдиновские чтения". Сейчас в нашем издательском доме "Медина" готовится русский перевод трудов ученого.