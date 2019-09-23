Новости

Путин поздравил российских гимнасток 22:35
Путин примет участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС 22:18
Путин встретится с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин 22:13
Месси в третий раз подряд не смог выиграть премию Ференца Пушкаша 22:09
Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов 21:56
Биржевой курс евро обновил минимум конца июля 21:55
Неврологи рассказали, какие сны человеку проще вспомнить 21:35
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым 21:24
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум 21:09
Порошенко грубо нарушил правила дорожного движения 20:57
В ПАСЕ отреагировали на отказ украинской делегации принять участие в сессии 20:51
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию 20:04
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ 19:56
Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони 19:47
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал 19:23
Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти 19:19
В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение 19:14
В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках 19:04
Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком 18:55
Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии 18:53
Две модели Mitsubishi могут вернуться в Россию 18:39
В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма 18:31
Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом" 18:23
Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ 18:10
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
23.09.2019 21:15
Рубрика: Общество

Почему российские мусульмане вспоминают богослова Фахретдина

Текст: Елена Яковлева
В понедельник в Москве на VII съезде Духовного управления мусульман России, переизбравшем своим муфтием Равиля Гайнутдина, вспоминали известных российских исламских богословов, и в частности Ризаитдина Фахретдина, которому в этом году исполняется 160 лет. Российский ислам, похоже, уходит от упрощающего радикализма, от сведения своей религии к парандже, джихаду и газавату, и предлагает - почитайте Фахретдина. О том, что это за фигура в российском исламском богословии, "РГ" рассказывает первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.
Фото: Пресс-служба ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Ризаитдин Фахретдин - сторонник образования и просвещения, движения по пути прогресса, человек, уверенный, что ислам должен давать ответы на современные вопросы… Что он значит в российском исламском богословия? Чем он может быть интересен не для мусульман?

Дамир Мухетдинов: Ризаутдин Фахретдин (1859-1936 годы жизни), еще в достаточно молодом возрасте увлекшись творчеством современных ему богословов-реформаторов, в числе которых были Абдуннасыр Курсави, Шихабутдин Марджани, Джамалиддин Афгани, Мухаммад Абдо, стал тем интеллектуальным мостом, который довел передовые идеи ученых-теоретиков до широкой общественности, до мусульманской уммы (религиозная община - прим. ред.). Он человек с судьбой без крутых поворотов и головокружительных взлетов. Зато это была история неустанного и кропотливого труда, результатом которого стали десятки произведений, многие из которых неоднократно переиздавались при жизни автора.

Долгие годы он возглавлял общественно-политический журнал "Шура", ставший одним из наиболее авторитетных печатных площадок современного ему общества, местом интеллектуального обмена и дискуссий по наиболее актуальным для мусульман Российской империи вопросам. Очень скромный и рассудительный по своему характеру, за годы работы казыем в Оренбургском мусульманском магометанском собрании, а затем и редактором журнала, Ризаутдин Фахретдин окончательно заслужил реноме человека, который умеет выслушать мнение, отличное от своего, и даже при принципиальном несогласии, выразить уважение к другой позиции.

"Не надо сводить ислам к парандже, джихаду и газавату - почитайте Фахретдина" - прочитала я в одной статье о нем. Это важный поворот в современном российском исламском богословии: не заемные радикальные цитаты, а свои духовные корни?

Дамир Мухетдинов: Библиография Фахретдина насчитывает десятки объемных научных трудов и даже несколько литературных произведений. Наиболее значительными из них являются книга "Следы", содержащая биографии нескольких сотен булгарских, кипчакских, татарских ученых-мусульман, книга "Знаменитые женщины", собравшая биографические сведения о сотнях женщин, оставивших след в истории мусульманской цивилизации, и Комментарий на сборники изречений пророка Мухаммада. Объемное представление об общественных и религиозных воззрениях Фахретдина дает его сочинение "Общественные и религиозные вопросы". Он утверждает, что постижение мудрости учения Корана и Сунны является главным ключом к общественному прогрессу. Основные тезисы работы во многом совпадают со взглядами великого муфтия Египта Мухаммада Абдо, стремившемуся совместить догматику Ислама с реалиями современной ему цивилизации.

Фото: Пресс-служба администрации Сургута
Имамы Югры обсудили, как противодействовать религиозному экстремизму

После смерти муфтия Галимджана Баруди, умершего в 1921 году в Москве, куда он прибыл для сбора гуманитарной помощи в пользу голодающих в Поволжье, Фахретдин возглавляет Духовное управление и несет эту миссию в исключительно сложный, трудный период существования этого института. В первые годы советская власть относительно лояльно относилась к религии, что выразилось в строительстве новых мечетей и достаточно активном развитии общин в 20-е годы. Именно при Ризе Фахретдине количество общин муфтията превысило 14 тысяч.

Примечательным эпизодом биографии муфтия стала его поездка в 1926 году в Саудовскую Аравию на Всемирный мусульманский конгресс, в ходе которой он возглавил делегацию советских мусульман. На тот момент авторитет Фахретдина в исламском мире был настолько высок, что Фахретдина избрали вице-президентом конгресса. Ученый был удивлен тем, что в святыне мусульман - заповедной мечети в Мекке мусульмане, принадлежащие к различным богословско-правовым школам, читали молитву-намаз по-отдельности. В ходе аудиенции у саудовского монарха, советский муфтий поднял этот вопрос и сумел убедить своего визави в том, что мусульманам следует быть едиными в молитве, даже при отличиях богословских школ. С тех пор в мечети аль-Харам мусульмане совершают молитву вместе.

Однако благосклонность советской власти довольно быстро сменилась на немилость. Огромное количество блестящих богословов, интеллектуалов покинуло Родину. Фахретдин остался верен своему долгу до конца. Он умер в ужасной нищете буквально за несколько месяцев до того, как раскрутился маховик репрессий 1937 года.

У него было особое отношение к женскому вопросу?

Дамир Мухетдинов: Фахретдина как личность очень ярко характеризует его отношение к женскому вопросу. Первое из известных, но не сохранившихся его произведений как раз касалось необходимости просвещения женщин. Фахретдин ввел в оборот метафору "матери нации", утверждая, что, воспитывая своих детей, мусульманка, тем самым, воспитывает всю нацию, а поэтому ей должно и самой быть просвещенной. Своим произведением "Знаменитые женщины", о котором я упоминал, он стремился вдохновить своих современниц не бояться играть более яркую и значимую роль в обществе. Причем призыв этот был услышан, поскольку в начале ХХ века российское мусульманство украшали многие наши просвещенные сестры, возглавлявшие учебные заведения, благотворительные организации, занимавшиеся журналистикой и просветительством.

Одна из глав этой книги посвящена его современнице…

Дамир Мухетдинов: Да, она посвящена современнице и коллеге Ризы хазрата - Мухлисе Буби, 150-летие со дня рождения которой также отмечается в этом году. Мухлиса Буби стала первой в истории мусульманкой - кадией (судьей) Духовного управления, в 1917 году она была избрана на этот пост Всероссийским мусульманским съездом. Риза хазрат и Мухлиса Буби долгие годы проработали бок о бок. В 1937 году она стала жертвой надуманного и несправедливого приговора "тройки".
Почему современному человеку нужно хотя бы раз в жизни стать паломником

До уфимского периода своей жизни Мухлиса Буби руководила несколькими женскими учебными заведениями, воспитывала учительниц и просветительниц. Далеко не все в среде мусульманского духовенства были довольны деятельностью Буби, да и самим фактом избрания на религиозный пост женщины, ведь она выступала против многоженства и связанных с ним социальных проблем, но за образованность мусульманских женщин.

Какие идеи Фахретдина актуальны и сейчас?

Дамир Мухетдинов: Многое из научного наследия Ризаитдина Фахретдина актуально и для современной религиозной общины, в особенности его идеи о совете ученых как органе концептуальной проработки стратегии развития мусульман, о постижении мусульманами достижений западной цивилизации, а также его веротерпимость и открытость к диалогу.

Его наследие требует изучения и очень глубокого осмысления. Духовное управление мусульман России проводит международную научно-практическую конференцию "Фахретдиновские чтения". Сейчас в нашем издательском доме "Медина" готовится русский перевод трудов ученого.

Общество Религия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
Косачев объяснил значение резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы"
"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться