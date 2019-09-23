Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России

Духовное управление мусульман России проводит сегодня в Москве свой VII Отчетно-выборный съезд. На нем председателем ДУМ РФ единогласно в седьмой раз был переизбран Равиль Гайнутдин.

- Я возношу искренние молитвы … за то, что вы … избрали меня муфтием ДУМ РФ, - цитирует его слова агентство ТАСС.

Сегодня Духовное управление мусульман России, по приведенным на съезде Равилем Гайнутдином данным, располагает более чем 400 мечетями, а также мусульманскими молельными домами и культурными центрами, 50 из которых было открыто с момента предыдущего съезда в 2014 году.

Справка "РГ"

Муфтий Равиль Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района в Республике Татарстан. С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.

"Кстати"

Московская соборная мечеть была открыта в 1904 году, и с момента открытия не прекращала работу. В годы Великой Отечественной войны в стенах мечети верующие собрали средства на танковую колонну для Красной Армии.