Почему Сараево называют "балканский Иерусалим"

Сараево - столица Боснии и Герцеговины, город, именуемый не иначе как "балканский Иерусалим", где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад; город с особой историей, свидетельством чего являются множественные достопримечательности, разнообразие и количество которых по праву ставит его в один ряд с ключевыми европейскими туристическими центрами.

Сараево был основан в 1461 году знаменитым османским военным и государственным деятелем Иса-бей Исаковичем на месте населенного пункта Врхбосны, получив соответствующее первоначальное название Босна-Сарай, что с тюркского можно перевести как "боснийский дворец". После присоединения Боснии к Австро-Венгрии в 1878 году название изменено на Сараево - буквально "дворцовое".

Для знакомства с этим удивительным городом следует воспользоваться помощью признанного классика литературы Момо Капора (1937 - 2010), пытавшегося в своих произведениях, в частности в "Хранителе адреса", передать "дух Сараево, его исключительную возможность в любых обстоятельствах выживать при любой власти, разрушаясь постепенно под воздействием предательской ржавчины собственного характера, воздействующей как некая медленная болезнь".

Автор в своих изысканиях прибегал и к турецкой летописи старого сараевского хрониста XVIII века Муллы Мустафы Башескии, с долей иронии цитируя его следующие строки: "Сараево со стороны юга или киблы закрыто большой горой Требевич, так что сараевцы вообще лишены разума. Ум у них есть, но соображают они медленно, как в пословице говорится: "После того как Басру разрушат" (1781). Вместе с тем следует отметить, что боснийская столица расположена в межгорной Сараевской котловине на берегах реки Миляцки, а высота над уровнем моря исторического центра в общине Стари Град достигает 541 метра. Здесь характерны резкие перепады погодных условий в течение суток, что естественным образом сказывается на самочувствии населения. Именно этим объясняют эксперты любовь горожан к кофе, а подчас и к горячительным напиткам. Вот что по этому поводу писал непревзойденный Момо Капор, передавая размышления заслуженного официанта: "Вино требует рыбы, ну мяса жареного, очень жирного, очень скоромного… Тогда ты его пьешь, и голова у тебя не болит. Пиво можешь пить после грудинки, после супчика какого-нибудь, кисленького. А ракия ничего не просит. Ее можешь пить и без закуски, и с закуской. Можешь с мясом, можешь с овощами. Настоящий народный напиток".

Сараево Фото: Александр Борисов

Писатель творил "в этом городе, летом жарком и душном, а зимой изнемогающим под облаками и снегом, где турецкая старина на границах европейских кварталов сталкивалась с новым временем и пропитывалась им, превращаясь в чудесным образом закрученную фантасмагорию". "Не было здесь еще ни одного на первый взгляд всемогущего правителя, которого бы этот город некоторое время спустя не заставил помягчать и разнежиться, иногда подкупом, иногда придворной лестью или родственными связями через близких ему людей, - отмечал Момо Капор. - Разве не здесь начала гнить и распадаться великая Оттоманская империя - этот труп на берегах Босфора? Разве не в этом городе спились и опустились самые строгие чиновники черно-желтой "К und К" монархии, переженившись предварительно на соблазнительных и благородных сараевлянках? И разве не здесь воины вермахта тайком выменивали уголь, еду и амуницию на одурманивающую сливовицу? И разве не партизанские генералы и министры, еще вчера непреклонные, непоколебимые экзекуторы революции, сменили свои окровавленные сапоги на комнатные тапочки, взяв в жены местных балерин и актрис?"

В 1990-е годы Момо Капор в качестве журналиста издания "Политика" выступил летописцем многих важных событий того периода в Сараево. Вот что он написал в предисловии к "Хронике потерянного города": "Расстрел сватов перед старой православной церковью в Сараево 1 марта 1992 года, в воскресенье, возвестил начало гражданской войны в Боснии и Герцеговине, которая, как и Вторая мировая война в Югославии, началась 6 апреля, чтобы продлиться почти четыре года. В соответствии с соглашением, подписанным на американской военной базе в Дейтоне (штат Огайо) в Архангельский день (21 ноября) 1995 года, Сараево отошло к мусульмано-хорватской федерации разделенной Боснии, после чего из города в течение февраля и марта бежали 150 тысяч сербов. В городе остались только те, которые не могли или которым некуда было бежать". В конце этого трагичного произведения писатель резюмирует, что "и хотя военный огонь потушен толстыми резиновыми подметками чужих солдатских сапог, под пеплом осталось достаточно жара для того, чтобы снова вспыхнул этот город - "очаг всех войн".

В этой связи хотелось бы верить в тот особый "дух Сараево, его исключительную возможность в любых обстоятельствах выживать при любой власти", который мог бы принести мир и благополучие боснийской столице, хранящей как память для будущих поколений шрамы от выпавших на ее долю испытаний.

Между тем с 9 по 16 февраля 2019 года в Сараево и Восточном Сараево, городе, входящем в состав Республики Сербской, прошел XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. Его девизом была выбрана фраза "Два города - одна мечта". Проведение столь крупного спортивного мероприятия стало для всех жителей Боснии и Герцеговины отличной возможностью для примирения и согласия. "Для нас олимпийский фестиваль - это нечто большее, чем просто соревнование, - подчеркнул директор оргкомитета "Сараево-2019" Сенахид Годиньяк. - Мы строим наше будущее, ведь отношения людей в Сараево и Восточном Сараево в 90-е годы прошлого века были полностью разрушены. Успешное проведение фестиваля позволит не только претендовать на другие проекты в области спорта, но и сблизит наши народы".

Некоторые интересные факты из жизни Сараево

Совершенное в Сараево 28 июня 1914 года сербом Гаврило Принципом из организации "Молодая Босния" убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, послужило поводом для начала Первой мировой войны, ставшей одной из наиболее кровопролитных и масштабных в человеческой истории. При этом вся история обозначенного теракта до сих пор вызывает ряд вопросов у специалистов. Почему следствие велось столь поспешно? Почему не была прервана поездка наследника престола эрцгерцога Франца Фердинанда по Сараево и не изменена программа его визита после ранее совершенного в этот же день покушения (в кортеж бросили бомбу, она взорвалась, но высокопоставленные супруги не пострадали)? Можно ли поверить в то, что шофер случайно заблудился в городе, доставив эрцгерцога именно к тому кафе, где скучал Гаврило Принцип.

В Сараево располагалась одна из крупнейших колоний русской эмиграции, вызванной последствиями Первой мировой и Гражданской войн в России с 1919 по 1924 годы. В марте 1920 года здесь был открыт Русский кадетский корпус, разместившийся в здании бывшей австрийской казармы, где функционировала церковь Святого Александра Невского. Среди русских поэтов здесь блистал Георгий Алексеевич Богатырев, публиковавшийся под псевдонимом Мечтатель.

Гости Сараево и любители кино имеют уникальную возможность посетить музей культового кинофильма "Вальтер защищает Сараево" (1972), где впервые общественности представлены восковые фигуры ключевых героев картины. Следует напомнить, что фильм рассказывает об истории югославского партизана-разведчика Владимира Перича, известного под псевдонимом "Вальтер". Он был показан более чем в 60 странах. Только в Китае его посмотрели свыше 300 миллионов человек. В честь главных героев китайцы называли своих детей и переименовывали улицы, а также создали особую марку пива под названием "Вальтер" с изображением на этикетке актера Баты Живоиновича, которую можно купить и по сей день.

Сараево заинтересовано в развитии двустороннего взаимодействия с Москвой. Здесь полагают, что это может способствовать установлению более тесных связей между нашими народами, и приглашают российских туристов обязательно посетить радушную Боснию и Герцеговину. Об этом "Российской газете" рассказал мэр боснийской столицы Абдулах Скака. "Сараево имеет стратегию развития международных отношений, интенсификации сотрудничества с крупнейшими мировыми столицами. В последнее время мы активизировали такого рода усилия, - подчеркнул Скака. - В этой связи особо хотел бы отметить подписание (27 октября 2017 года в Сараево) протокола о сотрудничестве между префектурой Центрального административного округа города Москвы и пдминистрацией города Сараево. Высокопоставленные московские представители тогда посетили наш город и открыто делились своими позитивными впечатлениями, что позволяет нам рассчитывать в перспективе на плодотворное двустороннее сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и спорта. Верю, что это может способствовать и установлению более тесных культурных связей не только между столицами, но и нашими народами".