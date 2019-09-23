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23.09.2019 14:54
Рубрика: Экономика

Почта России поставит на рельсы 70 новых почтовых вагонов

Текст: Юлия Кривошапко

ВТБ Лизинг предоставит "Почте России" 70 багажно-почтовых вагонов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

Контракт будет заключен по результатам открытого аукциона. ВТБ Лизинг оказался единственным участником конкурентной закупки. Производителем вагонов выступит АО "Тверской вагоностроительный завод".

Оплата транзитных железнодорожных перевозок может измениться

Вагоны будут поставлены в пять филиалов почтового предприятия в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Омске. Подвижной состав планируется увеличить накануне пиковых перевозок почтовых отправлений в преддверии новогодних праздников, уточнили в пресс-службе почты.

"Новые вагоны отечественного производства помогут нам существенно обновить наш железнодорожный парк, насчитывающий более 600 вагонов. Рассчитываем, что это позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений и будет служить развитию почтового сообщения внутри страны", - отметил замгендиректора "Почты России" по логистике Игорь Чебунин.

Экономика Отрасли Связь Экономика Транспорт Железные дороги Компании Связь Почта России
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