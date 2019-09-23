Главной сенсацией первых недель регулярного чемпионата КХЛ стал подольский "Витязь". Подмосковная команда продолжила свою впечатляющую серию до семи матчей подряд - в Санкт-Петербурге со счетом 4:2 был обыгран СКА.

Взлет "витязей" многие связывают с приходом на пост главного тренера Михаил Кравеца. Ранее на уровне КХЛ он работал только ассистентом, поэтому для большинства болельщиков являлся человеком-загадкой. Вместе с тем Кравец имеет огромный опыт, пройдя все ступени нашей хоккейной иерархии. Символично, что делал это Михаил Григорьевич как раз в системе СКА. А приглашение в "Витязь" он получил, отработав прошлый сезон главным тренером команды "СКА-Нева", выступающей в Высшей хоккейной лиге.

Нетрудно догадаться, что для Кравеца визит в родной город на Неве был особенным. Как и для некоторых других "витязей" питерского происхождения, матч со СКА был отличным поводом показать себя. И подмосковный коллектив наглядно продемонстрировал, что первое место в Западной конференции он оккупировал совсем не случайно. Забойщиком выступил Александр Семин, удачно перезапустивший карьеру в Подольске. Его порыв поддержал Павел Чернов, также реализовавший большинство. Дальше забивали Евгений Монс и Алексей Макеев, поразивший пустые ворота. СКА смог ответить лишь шайбами Кагарлицкого и Барабанова, чего оказалось недостаточно - 4:2 в пользу "Витязя". Таким образом, подмосковный клуб прервал почти девятилетнюю серию поражений от питерских армейцев, которая вместила аж 20 матчей.

- Ну а что сделать, меня же не было здесь эти девять лет, - пошутил на эту тему Кравец.

"Витязь" теперь не только укрепился в лидерах конференции, но и догнал екатеринбургский "Автомобилист", занимавший первое место в общей таблице Лиги. Но лучший в истории клуба старт, если судить по комментариям, никого не расслабляет.

- Рады победе, но это только девятая игра, впереди много матчей. Надо двигаться дальше, работать над ошибками, а они есть, и играть в хоккей, - сказал по этому поводу Михаил Кравец.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов, рассуждая о причинах поражения, посетовал на плохую игру спецбригад. И напомнил, что у команды осталось меньше суток на восстановление и подготовку к следующей, не менее важной встрече с ЦСКА. "Профессионалы должны подготовиться - пораньше лечь спать, выспаться", - заметил Кудашов. Этот матч, как и остальные поединки вчерашнего игрового дня, завершился уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Тем временем вчера КХЛ объявила имена лучших хоккеистов третьей игровой недели. И двое из них представляют как раз "Витязь". Это защитник Якуб Ержабек, набравший четыре очка (3 шайбы и 1 передача) в трех матчах, а также упомянутый выше Александр Семин, у которого 6 очков (2+4). Лучшим вратарем недели признан Александр Мельничук из питерского СКА, дважды за этот период отыгравший на ноль. Новичком недели стал Артем Галимов из казанского "Ак Барса".