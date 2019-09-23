Бывший президент Украины Петр Порошенко грубо нарушил правила дорожного движения, пойдя в потоке машин на красный свет.

Соответствующее видео сняли активисты общественного движения ОстановиЛося. На кадрах видно, как украинский политик выходит из своей служебной машины и устремляется через дорогу с едущими машинами к зданию Верховной Рады, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора и поток транспорта.

Как напомнило издание "Корреспондент", украинское законодательство предусматривает за подобное правонарушение штраф в размере 51 гривны (около 135 рублей).