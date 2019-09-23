Поветкин заявил о желании провести бой против Тайсона Фьюри

Чемпион в тяжелой весовой категории по версии WBA International российский боксер Александр Поветкин заявил, что в следующем поединке хотел бы встретиться с пока непобедимым британцем Тайсоном Фьюри.

Наиболее вероятным соперником 40-летнего Поветкина в следующем поединке считается американец Майкл Хантер, 13 сентября победивший другого россиянина Сергея Кузьмина.

"Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера, пусть организуют бой - я готов", - сказал Поветкин ТАСС.

По словам боксера, пока сохраняется вероятность, что он проведет поединок в этом году.

Поветкин в последний день августа одолел британца Хьюи Фьюри, двоюродного брата Тайсона Фьюри, и завоевал вакантный титул чемпиона WBA International. Всего на счету россиянина 35 побед на профессиональном ринге, в том числе 24 нокаутом, и два поражения.

Тайсон Фьюри одержал 29 побед, включая 20 нокаутом, и один бой завершил вничью. В июне он завоевал чемпионский пояс WBO Inter-Continental.