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23.09.2019 13:55
Рубрика: Спорт

Поветкин заявил о желании провести бой против Тайсона Фьюри

Текст: Максим Домчев

Чемпион в тяжелой весовой категории по версии WBA International российский боксер Александр Поветкин заявил, что в следующем поединке хотел бы встретиться с пока непобедимым британцем Тайсоном Фьюри.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Новым соперником Поветкина могут стать Тайсон Фьри или Майкл Хантер

Наиболее вероятным соперником 40-летнего Поветкина в следующем поединке считается американец Майкл Хантер, 13 сентября победивший другого россиянина Сергея Кузьмина.

"Я хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри. Он много говорил, в том числе и то, что я не хочу с ним драться. Но это не так. А по поводу вызова Хантера, пусть организуют бой - я готов", - сказал Поветкин ТАСС.

По словам боксера, пока сохраняется вероятность, что он проведет поединок в этом году.
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Поветкин в последний день августа одолел британца Хьюи Фьюри, двоюродного брата Тайсона Фьюри, и завоевал вакантный титул чемпиона WBA International. Всего на счету россиянина 35 побед на профессиональном ринге, в том числе 24 нокаутом, и два поражения.

Тайсон Фьюри одержал 29 побед, включая 20 нокаутом, и один бой завершил вничью. В июне он завоевал чемпионский пояс WBO Inter-Continental.

Спорт Бокс
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