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23.09.2019 12:16
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Повторение пройденного: эксперты IP Академии обсудили судебные споры об охране и защите интеллектуальных прав

На полях образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии состоялась дискуссия на тему "Постановление Пленума Верховного Суда о применении 4-й части ГК и самые обсуждаемые судебные решения по вопросам интеллектуальной собственности". В ходе сессии эксперты обсудили принятый в апреле документ, призванный обеспечить единообразную практику рассмотрения споров об охране и защите интеллектуальных прав, а также сделали обзор по конкретным кейсам.
Фото: Пресс-служба IP Академии Фото: Пресс-служба IP Академии
Фото: Пресс-служба IP Академии

По мнению адвоката, директора Некоммерческого фонда правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, Постановление Пленума Верховного Суда о применении 4-й части ГК стало по сути обобщением судебной практики, которое дает разъяснение для правоприменителей, но едва ли может использоваться как нормообразующий источник. "То, что видит Фемида, не совсем совпадает с практикой, с которой мы сталкиваемся. У нас очень своеобразно выстроена система права. Для судей, которые занимаются вопросами гражданского права, их правовые нормы и судебные процессы понятны и применимы, а все остальные нормативные акты находятся по ту сторону МКАД, и неясно, есть ли они, подлежат ли он применению и что происходит, когда между ними возникает коллизия", - заявил Энтин.

Фото: Пресс-служба IP Академии
Эксперты IP Академии обсудили вопросы образования в сфере интеллектуальной собственности

По словам управляющего партнера, главы практики разрешения споров Squire Patton Boggs (Россия) Сергея Трещева, "Постановление - это своего рода повторение пройденного и обобщение. Это несет позитивный характер для развития и унификации судебной практики".

Управляющий партнер PATENTUS Дмитрий Марканов в своем выступлении рассмотрел, как документ регулирует вопросы подведомственности и подсудности, введения ограничения на наложение обеспечительных мер, уточнения порядка залога исключительного права и др. Так, говоря о введении ограничений на наложение обеспечительных мер, Марканов отметил, что "данное уточнение должно способствовать пресечению порочной практики по подаче фиктивных исков и наложению обеспечительных мер единственно в целях блокировки рассмотрения возражения в Роспатенте, которая имеет место в настоящий момент".

Дискуссия, как и было заявлено, охватила и наиболее обсуждаемые судебные кейсы в сфере интеллектуальной собственности. Партнер Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Елена Трусова рассказала о судебном разбирательстве между издательствами "Просвещение" и "Вентана-граф", которые судились с 2017 года и на днях урегулировали конфликт о товарных знаках. Также, опираясь на Постановление, она кратко затронула вопросы о законности поисковых систем, целевого бизнес-сегмента и кэширования. "Является ли кэширование данных извлечением из базы данных? Или это промежуточная операция, которая попадает под исключение, установленное статьей 1270. Если кэширование - это извлечение, тогда надо запретить все браузеры. Закон защищает не базу данных как таковую, а инвестиции, вложенные в ее формирование", - сказала Трусова.

О деле товарного знака "Тройка", которое длится с 2017 года, а также правовых проблемах, которые оно выявило, рассказал старший юрист Baker McKenzie Юрий Яхин. "Известно, что дается только пять лет на оспаривание товарного знака после его регистрации по основанию сходства, причем это не касается общеизвестных товарных знаков. Может пройти 30 лет, он становится общеизвестным, и кто-то приходит и говорит, что такой товарный знак уже был когда-то, начинает его оспаривать, хотя ранее при проверке Роспатентом это не было выявлено. На мой взгляд, это пробел, и хотя на исход дела это никак не повлияло, мне кажется, что этот вопрос должен быть решен в рамках законодательства", - сказал Яхин.

Фото: Пресс-службы IP Академии
Эксперты IP Академии попытались найти границу свободного использования контента

Обзор судебных дел в сфере защиты патентных прав на лекарственные средства представил руководитель практики ИС/TMT адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Павел Садовский. Он рассказал о так называемых "превентивных" исках, направленных на предупреждение правонарушений. "Тема "превентивных" исков была в судебной практике не освоена, судьи к такого рода искам относились скептически по части не только патентов, но и товарных знаков. Что касается фармацевтической отрасли, суды преимущественно отказывали в исках в отсутствие актуального ввода в оборот контрафактной продукции", - сказал Садовский.

Кандидат юридических наук, патентный поверенный в "Бутенко и партнеры", ведущий научный сотрудник НОЦ "Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права" Национального исследовательского центра Томского государственного университета Светлана Бутенко, выступившая модератором сессии, в завершение дискуссии сказала, что "юридическому сообществу нужно и дальше активно работать над улучшением правоприменительной практики, чтобы она стала понятнее для граждан".

IP Академия проходила в Сколково три дня - с 18 по 20 сентября. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.

Общество

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