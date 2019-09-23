Новости проекта
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года 17.09.2019
ЦБ разрабатывает поправки о запрете досрочной смены НПФ 12.09.2019
В Госдуму внесен законопроект о пенсиях работникам села, переехавшим в город 09.09.2019
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 09.09.2019
Глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу 06.09.2019
В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста 06.09.2019
В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России 01.09.2019
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 27.08.2019
Собянин одобрил предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям 21.08.2019
Путин поручил исправить норму, лишившую надбавки ряд пенсионеров 23.07.2019
Москвичи смогут следить за своей пенсией в онлайн-режиме 01.07.2019
Расширен список селян, которым положена прибавка к пенсии 25.06.2019
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ 13.06.2019
Роструд назвал число предпенсионеров, получающих повышенные пособия по безработице 07.06.2019
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам 30.05.2019
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников 09.05.2019
Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение 16.04.2019
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по прогнозам продолжительности жизни 26.03.2019
Бюджетный комитет СФ поддержал закон о доиндексации пенсий 25.03.2019
ПФР попросил пенсионеров информировать о своем трудоустройстве 21.03.2019
Ветеранам увеличат пенсии с 1 мая 21.03.2019
Кабмин расширил список госуслуг для граждан предпенсионного возраста 20.03.2019
Совфед одобрил закон об алиментах для лиц предпенсионного возраста 13.03.2019
Все регионы поддержали законопроект о повышении пенсий 12.03.2019
Госдума отказалась вводить наследование пенсий 06.03.2019
В Госдуме утвердили график рассмотрения законопроекта о повышении пенсий 05.03.2019
Медведев: Выплаты в рамках перерасчета пенсий проведут до 1 июля 28.02.2019
Перерасчет к пенсиям получат до 1 июля более 4 миллионов человек 28.02.2019
Чему учит пенсионеров Пенсионный фонд России 27.02.2019
Пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума 26.02.2019
Минтруд предложил новые основания для прекращения выплаты страховых пенсий 25.02.2019
Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий 21.02.2019
Владимир Путин призвал пересчитать пенсии 20.02.2019
В Петербурге для предпенсионеров собрались ввести квоты на работу 13.02.2019
Орешкин: В РФ не предусмотрено новое повышение пенсионного возраста 13.02.2019
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 04.02.2019
Пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей 22.01.2019
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 15.01.2019
Жители столицы предпенсионного возраста получат льготы по карте москвича 09.01.2019
Положено ли работающим пенсионерам брать два дня на диспансеризацию 09.01.2019
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста 04.01.2019
Опубликована программа форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+" 24.12.2018
Предпенсионерам помогут освоить новую профессию без потери работы 13.12.2018
Военные пенсионеры будут получать выплаты на карты "Мир" 07.12.2018
Кому положена "сельская" прибавка к пенсии 06.12.2018
В Японии планируют поднять пенсионный возраст 29.11.2018
Путин подписал закон об изменении расчета взносов на пенсионное страхование 28.11.2018
Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда 28.11.2018
Вячеслав Володин: Госдума не уходит из пенсионной повестки 28.11.2018
Путин: Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный 28.11.2018
Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда России 23.11.2018
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 22.11.2018
Опрос: Четверть россиян решила тщательнее следить за здоровьем 21.11.2018
Медведев установил новый размер пособий по безработице 19.11.2018
Названы самые лучшие для трудоустройства пенсионеров регионы РФ 19.11.2018
Совфед одобрил закон о праве парламентариев отказаться от надбавок к пенсии 07.11.2018
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 01.11.2018
Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 01.11.2018
Путин заявил о грядущем росте военных пенсий на 6 процентов 25.10.2018
Кудрин: Правительство выполнит обещания по увеличению размера пенсий 22.10.2018
Прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье вырастет на 4% 18.10.2018
Пенсионеры в Москве назвали желаемую зарплату 10.10.2018
Путин: В бюджет заложена прибавка к пенсии для аграриев со стажем от 30 лет 09.10.2018
Госдума поддержала новый порядок расчета добровольных пенсионных взносов 09.10.2018
Пакет пенсионных законов официально опубликован 04.10.2018
Голикова: Законопроект о пенсионном капитале еще не согласован 01.10.2018
Медведев: Наша цель - рост пенсий выше инфляции 27.09.2018
Совфед рассмотрит пенсионный закон на заседании 3 октября 27.09.2018
Госдума рассмотрит пенсионный законопроект в третьем чтении 27 сентября 26.09.2018
Индексация пенсий работающим пенсионерам может возобновиться 26.09.2018
Мосгордума приняла закон о поддержке людей предпенсионного возраста 26.09.2018
Госдума одобрила проект о передаче денег коррупционеров в ПФР 25.09.2018
Роструд готовит программу по переобучению "предпенсионеров" 24.09.2018
В Республике Крым сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста 19.09.2018
Удмуртия сохранит предпенсионные льготы 18.09.2018
Конфискованные у коррупционеров средства уйдут на пенсии 17.09.2018
ЦБ РФ оценил влияние пенсионных преобразований на экономику и цены 15.09.2018
Профессии с льготным выходом на пенсию будут во всех отраслях 12.09.2018
Работодателей оштрафуют за отказ нанимать людей предпенсионного возраста 12.09.2018
Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту‍ 11.09.2018
Володин: Поправки Путина сделают пенсионный законопроект более социальным 11.09.2018
Володин поддержал идею отказа депутатов от пенсионных надбавок 10.09.2018
Голикова рассказала о порядке индексации пенсий после 2025 года 07.09.2018
Депутаты Оренбуржья рассмотрят проект о сохранении льгот пенсионерам 07.09.2018
Прожившая 81 год вместе пара японцев поделилась секретом отношений 05.09.2018
Поправки о предпенсионных льготах в Подмосковье примут 20 сентября 04.09.2018
Ученые назвали способ продления жизни с помощью еды 04.09.2018
В Крыму сохранят региональные льготы для граждан предпенсионного возраста 04.09.2018
Минтруд озвучил расходы на переобучение россиян предпенсионного возраста 03.09.2018
Собянин рассказал о льготах для будущих пенсионеров 03.09.2018
Голикова уточнила, как вырастут пенсии сельских жителей 31.08.2018
Право на досрочную пенсию получат многодетные матери с приемными детьми 31.08.2018
Сбербанк готовит финансовые предложения для российских пенсионеров 31.08.2018
Названа самая полезная диета для пенсионеров 31.08.2018
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 31.08.2018
СФ обсудит законопроект об ответственности за увольнение предпенсионеров 31.08.2018
Средний размер пенсий в России увеличился на 3,4 процента 30.08.2018
Песков ответил на опасения бизнеса по работникам предпенсионного возраста 30.08.2018
ОНФ проконтролирует исполнение предложений президента по пенсиям 29.08.2018
Володин прокомментировал предложения Путина по пенсиям 29.08.2018
Кудрин: Предложения Путина сбалансируют пенсионный законопроект 29.08.2018
Исаев: Путин руководствовался справедливостью в вопросе пенсий для женщин 29.08.2018
Топилин рассказал, когда пенсия достигнет 20 тысяч рублей 29.08.2018
Баталина: Предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость 29.08.2018
Медведев поручил подготовить поправки к изменениям в пенсионную систему 29.08.2018
ЦБ: Чаще всего вклады в России открывают пенсионеры 29.08.2018
60% продолжающих работать пенсионеров сохраняют свое рабочее место 20.08.2018
Пожилые москвичи бесплатно получат специальность билетного кассира 16.08.2018
Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно ездить в московском транспорте 16.08.2018
Медведев предложил уголовное наказание за увольнение пожилых работников 10.08.2018
Главной причиной смерти мужчин в Европе и России стал алкоголь 09.08.2018
Пенсионеры сбежали из дома престарелых в ФРГ и поехали на рок-концерт 07.08.2018
В России создаются волонтерские центры для активных пожилых людей 23.07.2018
Самым возрастным участником ЕГЭ стал 77-летний мужчина 17.07.2018
В Минздраве рассказали о продолжительности жизни в 2030 году 06.07.2018
Самые возрастные владельцы Lada выбирают "Ниву" 04.07.2018
Ученые рассказали, до какого возраста может дожить человек 01.07.2018
В регионах появятся центры трудоустройства пожилых людей 15.06.2018
68-летний миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 27.05.2018
В России зарегистрированы пять работающих пенсионеров старше 100 лет 24.05.2018
В Ингушетии оспорили рекорд японского долгожителя 11.04.2018
Ученые: Клетки мозга восстанавливаются даже у самых пожилых людей 08.04.2018
В систему ОМС впервые включили гериатрическую помощь пожилым людям 08.01.2018
Экономика
23.09.2019 15:56
Текст: Марина Гусенко

Предпенсионеры начали осваивать компьютерные технологии

Из 75 тысяч предпенсионеров, желающих повысить свою квалификацию или получить новую профессию, каждый третий сможет пройти обучение уже в этом году. Работать по мировым стандартам научит Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
Возраст не помеха для желающих сменить профессию перед пенсией - было бы желание. Фото: Cyano66/ iStock

Ежегодно на обучение предпенсионеров планируется выделять пять миллиардов рублей. О том, чему их учат и как организовано обучение, "РГ" рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии "Ворлдскиллс Россия" Светлана Крайчинская.

Фото: REUTERS
Предпенсионеры столичного региона осваивают новые для себя специальности

Светлана Брониславовна, молодежь может научиться работать по стандартам Ворлдскиллс более чем по 170 компетенциям. Все они доступны для предпенсионеров?

Светлана Крайчинская: Для этой программы мы выбрали 121 компетенцию из семи профессиональных областей, и перечень этот постоянно расширяется. Поскольку наша задача - с помощью обучения содействовать занятости людей старшего поколения, мы выбрали компетенции, которые помогут ее решить. В их числе - информационные и коммуникационные технологии, от веб-дизайна до машинного обучения и больших данных.

Мы предположили, что это направление будет особенно востребовано в связи с цифровизацией экономики и поможет специалистам приобрести востребованные знания и навыки. Это касается как специалистов в самой ИТ-области, которая меняется очень динамично, так и в других областях, которым нужна базовая цифровая грамотность. Это сфера услуг, транспорт и строительство, производство и инженерные технологии, образование и творческие профессии. Практически любой человек в возрасте 50+ может подобрать себе программу для обучения.

При выборе компетенции учитывалось количество центров обучения Ворлдскиллс? Достаточно ли их в регионах?

Светлана Крайчинская: Конечно, ведь обучение должно быть доступным. Параллельно с организацией обучения мы продолжаем отбор и формирование новых центров обучения во всех регионах. Сейчас такие центры есть уже в 67 регионах, их более 500. Каждый центр - это современная материальная база (оборудование, оснащение, инструменты) для обучения по конкретной компетенции и обязательно - квалифицированные преподаватели из числа экспертов Ворлдскиллс. Они не только являются специалистами в конкретной области, но и сами прошли обучение, регулярно участвуют в мероприятиях по стандартам Ворлдскиллс и именно поэтому могут качественно обучать других.

Фото: photoxpress
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Обучение уже началось?

Светлана Крайчинская: Да, с марта уже более 1,5 тысячи человек прошли наши программы. Летом практически не было спроса на обучение, и это объяснимо периодом отпусков, дачным сезоном. В сентябре с началом нового учебного года наступил пик активности. Ежедневно в разных регионах стартуют новые группы обучения. В числе наиболее востребованных и популярных программ - веб-дизайн, ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С, цифровая грамотность, прикладная эстетика, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, физическая культура и спорт, организация экскурсионных услуг, строительные компетенции (малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы).

Программа предусматривает обучение каждого человека только один раз за предпенсионный период, второй раз сделать это можно уже только за свой счет

Как попасть на учебу?

Светлана Крайчинская: Самый простой способ - записаться на обучение на сайте 50plus.worldskills.ru. На сайте можно посмотреть информацию о всех компетенциях, пройти ознакомительное тестирование и получить рекомендации по выбору программы обучения. Выбрать обучение можно не только в своем регионе, но и в любом другом. У нас участились случаи, когда люди совмещают обучение с отпуском и возможностью побывать в другом городе. Такой вот современный образовательный туризм.

Как обычному пенсионеру стать участником программы "Активное долголетие"

Недавно мы добавили на сайте новый раздел - истории обучения. Там можно посмотреть фото- и видеорепортажи о том, как проходит обучение по разным компетенциям.

Записаться на обучение можно и в любом центре обучения Ворлдскиллс. Для этого нужно информирование граждан в конкретном регионе - через местные СМИ (радио, ТВ, газеты), социальные сети, другие каналы. Даже трехминутная информация, например, на утренней популярной телепрограмме, сразу обеспечивает приток заинтересованных граждан в местные центры обучения.

И еще один способ - обучение, которое мы организуем в партнерстве с работодателями, участниками движения Ворлдскиллс.

Что вы предлагаете работодателям?

Светлана Крайчинская: Научить работников этого возраста работать по современным технологиям. Интерес работодателя в том, чтобы повысить квалификацию своего персонала, ознакомить с самыми современными технологиями, оборудованием, инструментами. И это уникальная возможность для специалистов старшего возраста актуализировать свои профессиональные знания. Так, сварщики предпенсионного возраста обучаются у нас лазерным технологиям в сварке. Если предприятие переходит на новое оборудование, работники должны быть готовы на нем работать. Тем более что лазерные технологии в сварке безопаснее, легче, удобнее.

Можно ли обучаться по вашим программам с нуля?

Фото: iStock
Стало известно, сколько компаний готовы принять на работу предпенсионеров

Светлана Крайчинская: Конечно. Мы видим две основные траектории обучающихся. Первая - повышение квалификации по своей основной профессии, обновление знаний и навыков.

Вторая - освоение новой профессии, компетенции. Например, как дополнительной к основной, как новый навык, который можно применить в работе. Так, специалист, который занимается продвижением услуг компании, проходит обучение по компетенции интернет-маркетинг.

Другой вариант - переход к новой занятости. У нас была группа работниц химического предприятия в Новгородской области, которые выходят на пенсию досрочно. Они заинтересовались программой профессионального обучения экскурсоводов. Туризм в их регионе активно развивается, и работать в этой сфере можно как полное время, так и в выходные, когда увеличивается поток туристов. Женщины получили новую для себя профессию экскурсовода с нуля. У нас уже есть примеры, когда люди решают начать новый виток карьеры.

Мы наблюдаем высокий спрос на компетенции, связанные с программированием и ИТ-технологиями. Специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, без которого уже невозможно работать на современном оборудовании. Специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей - модуль компьютерной диагностики. Преподаватели школ, колледжей и вузов - веб-дизайн. Специалисты, которые изучали программирование в 80-90-е годы, - актуальные программные решения для бизнеса. Думаю, что к концу года мы получим очень интересные аналитические выводы по востребованности тех или иных профессий, компетенций именно у людей поколения 50+.

Мы регулярно проводим "круглые столы" в разных регионах, собираем заинтересованные министерства и ведомства, обсуждаем, представители каких профессий нужны, чтобы понимать, по каким направлениям имеет смысл учить людей в конкретном регионе.

Это не так-то просто просчитать.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Пенсионные накопления можно будет изъять досрочно

Светлана Крайчинская: Мы провели аналитические сессии в Хабаровском крае, Новгородской, Томской, Самарской и Новосибирской областях. Собрали всю информацию из открытых источников - стратегию развития региона, инвестиционные проекты, точки роста, территории опережающего развития, соединили все это на одной карте, и стала видна перспектива региона и перспективные потребности в специалистах разного профиля. Например, то, что в регионе строится крупный логистический центр, и региону скоро будут нужны логисты. И если обучить этой профессии предпенсионеров - проблем не будет. Они смогут легко ее освоить. Тем более что эта категория работников наверняка останется в регионе, не "утечет" в другой город в поисках новой жизни, как это часто делает молодежь.

Но пока выбор предпенсионером профессии не соизмеряется с потребностями регионов? Люди просто учатся чему хотят?

Светлана Крайчинская: По сути да. Тем более у нас практически не существует профориентации для взрослых. Почему-то считается, что только школьникам нужно помогать в выборе профессии, а взрослые сами разберутся - в силу жизненного и профессионального опыта. Это ошибка. В любом возрасте у человека может возникнуть вопрос - чем заниматься дальше? И он должен сделать правильный выбор, чтобы получать удовольствие от работы и трудиться эффективно.

В любом регионе можно обучиться по любой из 121 компетенции?

Светлана Крайчинская: Нет, для этого надо было бы 121 умножить на 85. У нас пока нет такого количества центров обучения. Но если в регионе сформирована группа желающих обучаться по определенной компетенции и есть необходимая материальная база для обучения, наш преподаватель сможет приехать туда и обучить людей. Такой опыт, например, есть в Якутии, в реализации программ обучения по ИТ-компетенциям.

Можно пройти обучение несколько раз?

Светлана Крайчинская: Программа предусматривает обучение каждого человека только один раз за предпенсионный период. Мы договариваемся с нашими центрами обучения, чтобы они обеспечили возможность попробовать. Человек выбрал программу, пришел, день посидел, послушал, попробовал и понял: его это или нет. Не всегда из описания профессии, теста, который они могут пройти, можно сделать правильные выводы о будущей работе. Лучше прийти и посмотреть, чтобы потом не разочароваться и не идти вновь переучиваться, но уже за свой счет.

Как долго длится обучение?

Фото: iStock
Названы самые популярные профессии у предпенсионеров

Светлана Крайчинская: Самые короткие программы повышения квалификации - это 72 часа, примерно полторы недели обучения при плотном графике. Самые продолжительные программы - от 250 часов - профессиональная переподготовка.

Вы будете обучать в год по 25 тысяч человек. А если на сайте зарегистрируется больше, как будет происходить отсев?

Светлана Крайчинская: Мы никого не отсеиваем. Если люди не успели поучиться в этом году, они смогут это сделать в следующем. Они автоматически попадут в списки обучающихся на следующий год. Тем более, когда человек регистрируется, он сам может определить, когда готов приступить к учебе. Не все готовы учиться сразу.

Чаще всего регистрируются люди с каким базовым образованием?

Светлана Крайчинская: С самым разным - от среднего до высшего. Первый год реализации программы - пилотный. Мы анализируем возрастную категорию, ее интересы и потребности. А концу обучения у слушателей снижается уровень тревожности. Оно дает им уверенность в себе, своем профессиона­лизме.

Специальный проект rg.ru

© 1998-2019  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»