Из 75 тысяч предпенсионеров, желающих повысить свою квалификацию или получить новую профессию, каждый третий сможет пройти обучение уже в этом году. Работать по мировым стандартам научит Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Возраст не помеха для желающих сменить профессию перед пенсией - было бы желание. Фото: Cyano66/ iStock

Ежегодно на обучение предпенсионеров планируется выделять пять миллиардов рублей. О том, чему их учат и как организовано обучение, "РГ" рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии "Ворлдскиллс Россия" Светлана Крайчинская.

Светлана Брониславовна, молодежь может научиться работать по стандартам Ворлдскиллс более чем по 170 компетенциям. Все они доступны для предпенсионеров?

Светлана Крайчинская: Для этой программы мы выбрали 121 компетенцию из семи профессиональных областей, и перечень этот постоянно расширяется. Поскольку наша задача - с помощью обучения содействовать занятости людей старшего поколения, мы выбрали компетенции, которые помогут ее решить. В их числе - информационные и коммуникационные технологии, от веб-дизайна до машинного обучения и больших данных.

Мы предположили, что это направление будет особенно востребовано в связи с цифровизацией экономики и поможет специалистам приобрести востребованные знания и навыки. Это касается как специалистов в самой ИТ-области, которая меняется очень динамично, так и в других областях, которым нужна базовая цифровая грамотность. Это сфера услуг, транспорт и строительство, производство и инженерные технологии, образование и творческие профессии. Практически любой человек в возрасте 50+ может подобрать себе программу для обучения.

При выборе компетенции учитывалось количество центров обучения Ворлдскиллс? Достаточно ли их в регионах?

Светлана Крайчинская: Конечно, ведь обучение должно быть доступным. Параллельно с организацией обучения мы продолжаем отбор и формирование новых центров обучения во всех регионах. Сейчас такие центры есть уже в 67 регионах, их более 500. Каждый центр - это современная материальная база (оборудование, оснащение, инструменты) для обучения по конкретной компетенции и обязательно - квалифицированные преподаватели из числа экспертов Ворлдскиллс. Они не только являются специалистами в конкретной области, но и сами прошли обучение, регулярно участвуют в мероприятиях по стандартам Ворлдскиллс и именно поэтому могут качественно обучать других.

Обучение уже началось?

Светлана Крайчинская: Да, с марта уже более 1,5 тысячи человек прошли наши программы. Летом практически не было спроса на обучение, и это объяснимо периодом отпусков, дачным сезоном. В сентябре с началом нового учебного года наступил пик активности. Ежедневно в разных регионах стартуют новые группы обучения. В числе наиболее востребованных и популярных программ - веб-дизайн, ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С, цифровая грамотность, прикладная эстетика, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, физическая культура и спорт, организация экскурсионных услуг, строительные компетенции (малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы).

Программа предусматривает обучение каждого человека только один раз за предпенсионный период, второй раз сделать это можно уже только за свой счет

Как попасть на учебу?

Светлана Крайчинская: Самый простой способ - записаться на обучение на сайте 50plus.worldskills.ru. На сайте можно посмотреть информацию о всех компетенциях, пройти ознакомительное тестирование и получить рекомендации по выбору программы обучения. Выбрать обучение можно не только в своем регионе, но и в любом другом. У нас участились случаи, когда люди совмещают обучение с отпуском и возможностью побывать в другом городе. Такой вот современный образовательный туризм.

Недавно мы добавили на сайте новый раздел - истории обучения. Там можно посмотреть фото- и видеорепортажи о том, как проходит обучение по разным компетенциям.

Записаться на обучение можно и в любом центре обучения Ворлдскиллс. Для этого нужно информирование граждан в конкретном регионе - через местные СМИ (радио, ТВ, газеты), социальные сети, другие каналы. Даже трехминутная информация, например, на утренней популярной телепрограмме, сразу обеспечивает приток заинтересованных граждан в местные центры обучения.

И еще один способ - обучение, которое мы организуем в партнерстве с работодателями, участниками движения Ворлдскиллс.

Что вы предлагаете работодателям?

Светлана Крайчинская: Научить работников этого возраста работать по современным технологиям. Интерес работодателя в том, чтобы повысить квалификацию своего персонала, ознакомить с самыми современными технологиями, оборудованием, инструментами. И это уникальная возможность для специалистов старшего возраста актуализировать свои профессиональные знания. Так, сварщики предпенсионного возраста обучаются у нас лазерным технологиям в сварке. Если предприятие переходит на новое оборудование, работники должны быть готовы на нем работать. Тем более что лазерные технологии в сварке безопаснее, легче, удобнее.

Можно ли обучаться по вашим программам с нуля?

Светлана Крайчинская: Конечно. Мы видим две основные траектории обучающихся. Первая - повышение квалификации по своей основной профессии, обновление знаний и навыков.

Вторая - освоение новой профессии, компетенции. Например, как дополнительной к основной, как новый навык, который можно применить в работе. Так, специалист, который занимается продвижением услуг компании, проходит обучение по компетенции интернет-маркетинг.

Другой вариант - переход к новой занятости. У нас была группа работниц химического предприятия в Новгородской области, которые выходят на пенсию досрочно. Они заинтересовались программой профессионального обучения экскурсоводов. Туризм в их регионе активно развивается, и работать в этой сфере можно как полное время, так и в выходные, когда увеличивается поток туристов. Женщины получили новую для себя профессию экскурсовода с нуля. У нас уже есть примеры, когда люди решают начать новый виток карьеры.

Мы наблюдаем высокий спрос на компетенции, связанные с программированием и ИТ-технологиями. Специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, без которого уже невозможно работать на современном оборудовании. Специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей - модуль компьютерной диагностики. Преподаватели школ, колледжей и вузов - веб-дизайн. Специалисты, которые изучали программирование в 80-90-е годы, - актуальные программные решения для бизнеса. Думаю, что к концу года мы получим очень интересные аналитические выводы по востребованности тех или иных профессий, компетенций именно у людей поколения 50+.

Мы регулярно проводим "круглые столы" в разных регионах, собираем заинтересованные министерства и ведомства, обсуждаем, представители каких профессий нужны, чтобы понимать, по каким направлениям имеет смысл учить людей в конкретном регионе.

Это не так-то просто просчитать.

Светлана Крайчинская: Мы провели аналитические сессии в Хабаровском крае, Новгородской, Томской, Самарской и Новосибирской областях. Собрали всю информацию из открытых источников - стратегию развития региона, инвестиционные проекты, точки роста, территории опережающего развития, соединили все это на одной карте, и стала видна перспектива региона и перспективные потребности в специалистах разного профиля. Например, то, что в регионе строится крупный логистический центр, и региону скоро будут нужны логисты. И если обучить этой профессии предпенсионеров - проблем не будет. Они смогут легко ее освоить. Тем более что эта категория работников наверняка останется в регионе, не "утечет" в другой город в поисках новой жизни, как это часто делает молодежь.

Но пока выбор предпенсионером профессии не соизмеряется с потребностями регионов? Люди просто учатся чему хотят?

Светлана Крайчинская: По сути да. Тем более у нас практически не существует профориентации для взрослых. Почему-то считается, что только школьникам нужно помогать в выборе профессии, а взрослые сами разберутся - в силу жизненного и профессионального опыта. Это ошибка. В любом возрасте у человека может возникнуть вопрос - чем заниматься дальше? И он должен сделать правильный выбор, чтобы получать удовольствие от работы и трудиться эффективно.

В любом регионе можно обучиться по любой из 121 компетенции?

Светлана Крайчинская: Нет, для этого надо было бы 121 умножить на 85. У нас пока нет такого количества центров обучения. Но если в регионе сформирована группа желающих обучаться по определенной компетенции и есть необходимая материальная база для обучения, наш преподаватель сможет приехать туда и обучить людей. Такой опыт, например, есть в Якутии, в реализации программ обучения по ИТ-компетенциям.

Можно пройти обучение несколько раз?

Светлана Крайчинская: Программа предусматривает обучение каждого человека только один раз за предпенсионный период. Мы договариваемся с нашими центрами обучения, чтобы они обеспечили возможность попробовать. Человек выбрал программу, пришел, день посидел, послушал, попробовал и понял: его это или нет. Не всегда из описания профессии, теста, который они могут пройти, можно сделать правильные выводы о будущей работе. Лучше прийти и посмотреть, чтобы потом не разочароваться и не идти вновь переучиваться, но уже за свой счет.

Как долго длится обучение?

Светлана Крайчинская: Самые короткие программы повышения квалификации - это 72 часа, примерно полторы недели обучения при плотном графике. Самые продолжительные программы - от 250 часов - профессиональная переподготовка.

Вы будете обучать в год по 25 тысяч человек. А если на сайте зарегистрируется больше, как будет происходить отсев?

Светлана Крайчинская: Мы никого не отсеиваем. Если люди не успели поучиться в этом году, они смогут это сделать в следующем. Они автоматически попадут в списки обучающихся на следующий год. Тем более, когда человек регистрируется, он сам может определить, когда готов приступить к учебе. Не все готовы учиться сразу.

Чаще всего регистрируются люди с каким базовым образованием?

Светлана Крайчинская: С самым разным - от среднего до высшего. Первый год реализации программы - пилотный. Мы анализируем возрастную категорию, ее интересы и потребности. А концу обучения у слушателей снижается уровень тревожности. Оно дает им уверенность в себе, своем профессиона­лизме.