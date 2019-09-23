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23.09.2019 18:13
Рубрика: В мире

Премьер Чехии: Санкции ЕС против России не сработали

Текст: Юрий Когалов
Санкции Евросоюза против России не принесли желаемого результата. Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Die Welt.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

По его словам, Брюссель должен нормализовать отношения с Москвой, однако главным условием для этого глава чешского правительства считает завершение конфликта на Украине. "Инициатива должна исходить от нас, европейцев", - уверен политик.

Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

При этом он усомнился в том, что Крым вернется в состав Украины, несмотря на то, что ЕС поддерживает эти устремления Киева.

Бабиш также отметил, что диалог с Россией важен и в связи с проблемой мигрантов. "Страны, которые обладают влиянием в регионе - США, Иран, Россия - не затронула проблема потока беженцев, в отличие от нас, европейцев. Это меня очень беспокоит. Мы должны, наконец, активно действовать, и для этого мы должны вести диалог с Россией", - заявил премьер Чехии.

Напомним, отношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. США и ЕС, обвинив Москву во вмешательстве, ввели антироссийские санкции. 12 сентября Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.

В мире Европа Чехия Санкции и антисанкции
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