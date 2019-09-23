В Солнечной системе обнаружены "врата" притяжения комет

Команда астрономов во главе с Галом Саридом из Университета Центральной Флориды (США) обнаружила своего рода космические врата, через который кентавры проходят во внутреннюю часть Солнечной системы с ее окраин и превращаются в кометы.

Отчет об исследовании подготовлен для публикации в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывается на сайте университета. Новое исследование может коренным образом изменить наше понимание того, как кометы прибывают с окраин Солнечной системы и проникают в ее внутреннюю часть.

В своей работе авторы описывают открытие орбитального "шлюза", через который проходят многие кометы, прежде чем они приближаются к нашему Солнцу.

Открытие было сделано во время симуляции движения кентавров - это группа небольших астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна и путешествующих по хаотическим орбитам. Кстати, эти ледяные тела считаются почти нетронутыми кусками материала, оставшегося со времен рождения Солнечной системы.

Считается, что кентавры происходят из пояса Койпера за Нептуном. Хаотичность орбит скрывает их точные траектории, что затрудняет предсказание их будущего в качестве комет. Когда кентавры приближаются к Солнцу, они начинают выделять газ и пыль. В результате возникает хвост, позволяющий идентифицировать в них кометы.

Исследователи изучили историю кентавра среднего размера под названием 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1). Этот объект уже давно озадачивает астрономов своей высокой активностью и частыми взрывными выбросами. Они происходят на большом расстоянии от Солнца, где лед не должен столь эффективно испаряться.

Анализ показал, что его орбита пролегала через некие врата. Говорить так ученым позволило сравнение SW1 с другими кентаврами. Оно доказало, что и другие кентавры в какой-то момент выходят на орбиту, подобную орбите SW1, и проходят через этот же шлюз, после чего становятся кометами семейства Юпитера.

При помощи компьютерного моделирования астрономы подсчитали, что через эти врата может проходить до двух третей кентавров. Это делает открытый шлюз главными космическими воротами Солнечной системы.

При этом шлюз обычно не удерживает ледяные объекты в течение длительного времени. Большинство кентавров перемещаются в семейство комет Юпитера за несколько тысяч лет, что крайне быстро по космическим меркам.