Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

О необходимости разбюрокрачивания для того, чтобы обеспечить ритмичное финансирование национальных целей, заявил президент на встрече с премьер-министром. Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Дмитрий Анатольевич, насколько я понял, правительство закончило большую и, как обычно, сложную работу по согласованию параметров бюджета на следующий год и на период трехлетки в целом", - заметил глава государства.

Медведев подтвердил и сообщил, что на прошлой неделе был рассмотрен большой бюджетный пакет. "Это прогноз социально-экономического развития, это основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, бюджеты государственных внебюджетных фондов, то есть Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, - перечислил он. - И Банк России представил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики".

"Конечно, мы обсудили самый фундаментальный документ - проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов", - продолжил Медведев. Его основные параметры уже прозвучали на заседании правительства. "Бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причем в течение всех ближайших трех лет", - подчеркнул премьер-министр.

"При его формировании мы исходили из бюджетного правила, - уточнил глава правительства. - Объем Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время. В этом смысле запас прочности у нас приличный".

Бюджет - основной инструмент достижения национальных целей развития, поставленных в майском указе, и решает задачи прежде всего повышения уровня жизни людей, а также экономического развития страны, сказал Медведев. И правительство финансирует эти направления в приоритетном порядке. В течение трех лет (2020, 2021 и 2022 годы) на реализацию нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируется направить из госказны около 7 трлн рублей.

Самая большая статья - социальная сфера. "В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 млрд рублей в 2019 году до 320, - рассказал глава правительства. - Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и на образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ".

По итогам Послания Федеральному Собранию с 2020 года были заложены новые меры, которые должны поддерживать рождаемость, направленные на поддержку семей с детьми и устойчивый рост доходов граждан. Это ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, изменение критериев нуждаемости при назначении ежемесячных выплат с полутора до двух прожиточных минимумов, ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в Уральском и Сибирском федеральных округов, так как там нужны специальные меры поддержки, перечислил Медведев.

На реализацию нацпроектов в сфере экономики, расширение и модернизацию инфраструктуры тоже заложены немалые средства, на ремонт, строительство дорог, на развитие малого и среднего предпринимательства, на поддержку экспорта, на повышение производительности труда и на все другие направления, которые вытекают из нацпроектов, отметил глава кабмина. "Отдельно занимались и готовы будем доложить предложения, направленные на улучшение качества первичной медицинской помощи", - добавил он.

Бюджет - важнейший инструмент достижения национальных целей развития и краеугольный камень кредитно-денежной политики, по результатам которой за последнее время можно констатировать стабильную макроэкономическую ситуацию в стране, заявил Путин. Глава государства надеется, что в ходе дискуссии с депутатами эти основные элементы не будут утрачены, а наоборот, может быть, будут реализованы в лучшем виде, - "имея в виду те предложения, которые могут сделать депутаты в ходе дискуссий с правительством".

"И есть еще одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования, - сказал президент. - Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения. Связано это, в том числе, с рядом обстоятельств объективного характера в силу принятых ранее решений".

"Но я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития", - заявил Путин.

"Так и поступим. Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов", - сказал Медведев.