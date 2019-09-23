Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Республики Абхазия, - говорится в документе.

Минобороны РФ поручено провести с участием МИД РФ переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени России указанное соглашение.