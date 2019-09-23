Путин поздравил российских гимнасток

Президент поздравил с триумфом победительниц чемпионата мира в Баку по художественной гимнастике в групповом турнире и сборную России, одержавшую победу в общекомандном зачете. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы вновь ярко заявили о себе, продемонстрировали высочайший класс мастерства, красоты и гармонии", - отметил глава государства.

"Несмотря на сильнейшую конкуренцию, одержали целую серию убедительных побед, которые надолго запомнятся многочисленным поклонникам этого замечательного, зрелищного вида спорта", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент пожелал гимнасткам новых свершений и всего наилучшего.

На чемпионате мира российские гимнастки получили 13 медалей, восемь из них - золотые. Сборная одержала победу.