Путин примет участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС

Президент России Владимир Путин собирается приехать на саммиты АТЭС и БРИКС в Латинской Америке в ноябре.

"Пока мы исходим из того, что президент примет участие", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Саммит БРИКС пройдет в Бразилии 13-14 ноября, саммит АТЭС - в Чили 16-17 ноября. Кроме того, Владимир Путин приедет на саммит Евразийского экономического союза в Ереван на следующей неделе, 1 октября. На вопрос о том, поедет ли туда российский лидер, Песков ответил утвердительно.