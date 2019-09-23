Путин встретится с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин

Президент примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи. На полях этого форума глава государства проведет серию встреч с лидерами - президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин Николасом Мадуро, Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.

"Дату встречи с Мадуро мы объявим завтра. А там потом будет Дутерте. На заседании Валдайского клуба. Там будет три встречи, еще будет президент Казахстана", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заседание дискуссионного клуба "Валдай" пройдет с 30 сентября по 3 октября в Сочи, тема - "Заря Востока и мировое политическое устройство".