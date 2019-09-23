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23.09.2019 11:47
Рубрика: Власть

Путин заявил об открытости России для партнерства в борьбе с онкологией

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин назвал выстраивание передовой, ориентированной на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, выявления и эффективного лечения заболеваний приоритетом госполитики. Об этом говорится в приветствии участникам и гостям международного форума онкологии и радиологии.

Фото: РИА Новости
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Владимир Путин считает вызовом для человечества тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний. "Чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен лучшими клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей фундаментальной науки", - подчеркнул он.

"Россия открыта для такого партнерства", - заверил глава государства. Президент назвал "выстраивание передовой, ориентированной, прежде всего, на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения" ключевым направлением в развитии российского здравоохранения, приоритетом госполитики. И эта работа требует партнерства врачебного, научного, образовательного сообщества, органов государственной власти, НКО, волонтерских объединений, широкого использования передового российского и зарубежного опыта, считает он.

Глава государства выразил уверенность, что форум послужит этим целям и пожелал участникам успехов в благородной миссии.

Власть Работа власти Президент Онкология: как победить рак
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