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23.09.2019 18:59
Рубрика: Власть

Легитимность и правильность

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Выборы в России прошли, но эхо в Москве - не стихает.

В последние дни - письма групп священников, учителей, врачей с протестом по поводу приговоров "участникам беспорядков в Москве". Особо резонансным стал приговор актеру Павлу Устинову. Модный "хайп" приобрел даже слегка комичный вид, будто выстроилась живая ВИП-очередь под плакатом "Ты - записался в Защитники Устинова?".

Жалобу защиты Устинова суд рассмотрит 26 сентября

Конечно, все эти "волны" и "всплески" так или иначе затихнут, "время вылечит", новые информповоды вытеснят сегодняшние... Такова жизнь.

Но неверно считать, что все само собой "образуется" - надо просто немного подождать. Проблема не в тех или иных частных происшествиях, чем бы они ни разрешились, и не в приговорах, которые кому-то кажутся несправедливыми.

Дело, мне кажется, - в другом. В мировоззренческом конфликте (а отчасти он накладывается на поколенческий).

Вот в СССР тоже были - пусть куда менее многочисленные - демонстрации диссидентов по тем или иным поводам. Их задерживали - они нарушали существовавшие законы или административные правила. Бывали и "корпоративные письма" (в основном ученых) с просьбой смягчить участь арестованных. Но в чем была принципиальная разница с нашим временем?

Тогда все сводилось к просьбе как-то смягчить БЕЗУСЛОВНО ЗАКОННЫЙ приговор, условия содержания, обычно апеллируя или к "полезности" арестованного (серьезный ученый) или к человеческой жалости (молодой, старый, больной, больные родственники и т.д.).

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Актер Павел Устинов выпущен из СИЗО под подписку о невыезде

Такие аргументы звучат и сейчас, но они не являются ни единственными, ни даже основными.

В целом ряде обращений более или менее артикулированно проводится совсем другая мысль: что задержанные вообще не виноваты. Они выражали свой мирный протест, на что имеют по закону право.

Здесь, понятно, все непросто: суд не отрицает "право на протест", речь идет о другом - несанкционированном митинге, поведении во время задержания и т.д. Но морально и политически важен не бесконечный "процессуальный спор", а психологическая установка общества.

Вот она со времен СССР изменилась кардинально.

В СССР даже те, кто по-человечески (и более того - идеологически!) сочувствовал диссидентам, тем не менее соглашались с тем, что они "нарушают Законы". Если и не УК, то нечто более важное, основополагающее - нарушают непреложные Идеологические Скрепы. В стране - одна вполне четко прописанная идеология, один достаточно ясный образ жизни Правильного Советского Человека и Патриота. С точки зрения этой идеологической Нормы действия диссидентов были НЕПРАВИЛЬНЫМИ, сильнее - ПРЕСТУПНЫМИ. Сами диссиденты тоже четко осознавали это и гордились своей "неправильностью", АНТИГОСУДАРСТВЕННОСТЬЮ. Ну а их защитники искали для них, для их "моральной вины" смягчающие обстоятельства. Искали их в ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ плоскости. Сейчас же спор все время соскальзывает в плоскость ЛЕГИТИМНОСТИ.

Ведь в РФ не только нет Эталонной Госидеологии, но более того - в Конституции прямо написано, что она "не может быть установлена". Тем более нет какого-то Политического эталона. Советские люди должны были одобрять Единственно Верную Линию Партии ("колебаться вместе с Линией") и на "выборах" торжественно подтверждать свою Верность.
Первое заседание Мосгордумы длилось восемь часов

Сейчас это абсолютно не так. Человек может не ходить на выборы. Испортить бюллетень. Голосовать за любую системную партию или несистемную, если она значится в бюллетене. Он может одобрять или не одобрять всякого политика - начиная с Президента и кончая любым оппозиционером. И самое главное - с точки зрения буквы закона ВСЕ ЭТИ ПОЗИЦИИ РАВНО ЛЕГИТИМНЫ. Нет понятия "правильные" и "неправильные" политические и идеологические взгляды, тем более "правильные" или "неправильные" люди. Было понятие "советский" и "несоветский" или "антисоветский" человек (образ мысли и действия). Но нет понятия "российский" и "нероссийский", "антироссийский" человек (образ мысли и действия). Есть просто соблюдение или нарушение законов - налоги, Административный кодекс, общественный порядок (возможны и споры по критериям и фактам).

В СССР тоже были - пусть куда менее многочисленные - демонстрации диссидентов. Их задерживали - они нарушали существовавшие законы

Так обстоит дело де-юре. Но вот де-факто это совсем не так.

Значительная часть (большинство!) жителей России и чиновников (в том числе силовиков, правоохранителей) по-прежнему в душе считают, что есть поведение Правильное и Неправильное ("отклоняющееся"), больше того, есть и люди "правильные" и "неправильные". "Правильные" - это "такие, как Мы", т.е. люди, поддерживающие - в главном - политику Власти, Государства (при осуждении "отдельных безобразий"). Патриоты своего Государства. "Неправильные" - те, кто выступают против власти, в том числе за смену власти, а это значит - уже против Государства, более того, сознательно или нет, но в интересах других государств ("Запада"). И хоть де-юре они на это имеют право - пока не нарушают законы, но де-факто, конечно, не имеют. И запрет таких выступлений - легитимен.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Но есть и активное меньшинство, значительная часть которого принадлежит к другому, постсоветскому поколению. Они считают вполне легитимным выступление против политики Государства - как "в частности", так и "в главном" считают легитимными и желание сменить власть и какие-то действия в этом направлении - только без насилия. А нелегитимным считают любую форму запрета. Для них аксиома: если законы соблюдаются, то нет граждан "правильных" и "неправильных", нет избранной системы ("Вертикали") политико-идеологических координат.

Конфликт этих двух мировоззрений есть и останется. Важно лишь, чтоб он проявлялся в мирных формах.

Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского Митинги и шествия
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