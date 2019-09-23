Выборы в России прошли, но эхо в Москве - не стихает.

В последние дни - письма групп священников, учителей, врачей с протестом по поводу приговоров "участникам беспорядков в Москве". Особо резонансным стал приговор актеру Павлу Устинову. Модный "хайп" приобрел даже слегка комичный вид, будто выстроилась живая ВИП-очередь под плакатом "Ты - записался в Защитники Устинова?".

Конечно, все эти "волны" и "всплески" так или иначе затихнут, "время вылечит", новые информповоды вытеснят сегодняшние... Такова жизнь.

Но неверно считать, что все само собой "образуется" - надо просто немного подождать. Проблема не в тех или иных частных происшествиях, чем бы они ни разрешились, и не в приговорах, которые кому-то кажутся несправедливыми.

Дело, мне кажется, - в другом. В мировоззренческом конфликте (а отчасти он накладывается на поколенческий).

Вот в СССР тоже были - пусть куда менее многочисленные - демонстрации диссидентов по тем или иным поводам. Их задерживали - они нарушали существовавшие законы или административные правила. Бывали и "корпоративные письма" (в основном ученых) с просьбой смягчить участь арестованных. Но в чем была принципиальная разница с нашим временем?

Тогда все сводилось к просьбе как-то смягчить БЕЗУСЛОВНО ЗАКОННЫЙ приговор, условия содержания, обычно апеллируя или к "полезности" арестованного (серьезный ученый) или к человеческой жалости (молодой, старый, больной, больные родственники и т.д.).

Такие аргументы звучат и сейчас, но они не являются ни единственными, ни даже основными.

В целом ряде обращений более или менее артикулированно проводится совсем другая мысль: что задержанные вообще не виноваты. Они выражали свой мирный протест, на что имеют по закону право.

Здесь, понятно, все непросто: суд не отрицает "право на протест", речь идет о другом - несанкционированном митинге, поведении во время задержания и т.д. Но морально и политически важен не бесконечный "процессуальный спор", а психологическая установка общества.

Вот она со времен СССР изменилась кардинально.

В СССР даже те, кто по-человечески (и более того - идеологически!) сочувствовал диссидентам, тем не менее соглашались с тем, что они "нарушают Законы". Если и не УК, то нечто более важное, основополагающее - нарушают непреложные Идеологические Скрепы. В стране - одна вполне четко прописанная идеология, один достаточно ясный образ жизни Правильного Советского Человека и Патриота. С точки зрения этой идеологической Нормы действия диссидентов были НЕПРАВИЛЬНЫМИ, сильнее - ПРЕСТУПНЫМИ. Сами диссиденты тоже четко осознавали это и гордились своей "неправильностью", АНТИГОСУДАРСТВЕННОСТЬЮ. Ну а их защитники искали для них, для их "моральной вины" смягчающие обстоятельства. Искали их в ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ плоскости. Сейчас же спор все время соскальзывает в плоскость ЛЕГИТИМНОСТИ.

Ведь в РФ не только нет Эталонной Госидеологии, но более того - в Конституции прямо написано, что она "не может быть установлена". Тем более нет какого-то Политического эталона. Советские люди должны были одобрять Единственно Верную Линию Партии ("колебаться вместе с Линией") и на "выборах" торжественно подтверждать свою Верность.

Сейчас это абсолютно не так. Человек может не ходить на выборы. Испортить бюллетень. Голосовать за любую системную партию или несистемную, если она значится в бюллетене. Он может одобрять или не одобрять всякого политика - начиная с Президента и кончая любым оппозиционером. И самое главное - с точки зрения буквы закона ВСЕ ЭТИ ПОЗИЦИИ РАВНО ЛЕГИТИМНЫ. Нет понятия "правильные" и "неправильные" политические и идеологические взгляды, тем более "правильные" или "неправильные" люди. Было понятие "советский" и "несоветский" или "антисоветский" человек (образ мысли и действия). Но нет понятия "российский" и "нероссийский", "антироссийский" человек (образ мысли и действия). Есть просто соблюдение или нарушение законов - налоги, Административный кодекс, общественный порядок (возможны и споры по критериям и фактам).

В СССР тоже были - пусть куда менее многочисленные - демонстрации диссидентов. Их задерживали - они нарушали существовавшие законы

Так обстоит дело де-юре. Но вот де-факто это совсем не так.

Значительная часть (большинство!) жителей России и чиновников (в том числе силовиков, правоохранителей) по-прежнему в душе считают, что есть поведение Правильное и Неправильное ("отклоняющееся"), больше того, есть и люди "правильные" и "неправильные". "Правильные" - это "такие, как Мы", т.е. люди, поддерживающие - в главном - политику Власти, Государства (при осуждении "отдельных безобразий"). Патриоты своего Государства. "Неправильные" - те, кто выступают против власти, в том числе за смену власти, а это значит - уже против Государства, более того, сознательно или нет, но в интересах других государств ("Запада"). И хоть де-юре они на это имеют право - пока не нарушают законы, но де-факто, конечно, не имеют. И запрет таких выступлений - легитимен.

Но есть и активное меньшинство, значительная часть которого принадлежит к другому, постсоветскому поколению. Они считают вполне легитимным выступление против политики Государства - как "в частности", так и "в главном" считают легитимными и желание сменить власть и какие-то действия в этом направлении - только без насилия. А нелегитимным считают любую форму запрета. Для них аксиома: если законы соблюдаются, то нет граждан "правильных" и "неправильных", нет избранной системы ("Вертикали") политико-идеологических координат.

Конфликт этих двух мировоззрений есть и останется. Важно лишь, чтоб он проявлялся в мирных формах.