Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
23.09.2019,  
11:06
Текст:  Антон Валагин

Разработчик рассказал о российском истребителе шестого поколения

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

В России идет работа над истребителем шестого поколения. Его главным отличием от предшественников станет базовый беспилотный режим, сообщил генеральный директор НИИ авиационных систем Сергей Хохлов.

Фото: Минобороны РФ
Неуязвимые для ракет Ми-8 принимали участие в учениях "Центр-2019"

- В базовом варианте самолет будет беспилотным, а возможность пилотирования - опциональна. Это основное отличие от самолетов пятого поколения. Остальные характеристики являются дальнейшим развитием существующих: еще быстрее, маневреннее, еще незаметнее и т.д., - рассказал Хохлов в интервью РИА Новости.

Россия завершает испытания истребителя пятого поколения Су-57. В паре с ним будет работать беспилотный ударный дрон С-70 "Охотник", разработанный с использованием стелс-технологий. 25-тонный беспилотник выполнил первый полет. В ближайшей перспективе будет также разработан новый высотный перехватчик МиГ-41. Он тоже будет малозаметен для радаров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США 20.09.2019
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон" 19.09.2019
ВКС России
Су-34 сбросили 300 фугасных бомб в ходе учений "Центр 2019" 20.09.2019
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35 20.09.2019
истребители
Три советских самолета вошли в пятерку лучших истребителей холодной войны 13.09.2019
Закрыли доступ: как Су-30 защитили китайские берега 10.09.2019