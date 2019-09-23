Развитие сервиса "Макдоставка" в России опережает самые оптимистичные прогнозы

С увеличением ритма жизни в городах сервис доставки еды становится все более популярным. По данным Deloitte, каждый второй россиянин в возрасте от 18 до 35 лет имеет опыт онлайн-заказа еды, а в среднем жители нашей страны делают примерно по 3 заказа доставки в месяц.

Помимо потребителей, которым этот сервис позволяет существенно экономить время, доставка становится новой возможностью развивать свой бизнес для предприятий общественного питания. Даже самые посещаемые рестораны или кафе не могут быть полностью заняты в течение всего дня или, к примеру, в "низкий" сезон. В нашей стране на показатели посещаемости общепита сильно влияет еще и такой фактор, как погодные условия. Работа на доставку дает возможность сгладить пики посещаемости, более равномерно распределив загрузку кухни.

Основные игроки отечественного рынка общественного питания давно оценили преимущества сервиса, и сейчас активно "продвигают" доставку. Однако программы лояльности в данной сфере пока недостаточно развиты, - утверждают специалисты рынка.

Тем более приятно, что компания "Макдоналдс" делает ставку на развитие не только собственно сервиса "МакДоставка", но и сопутствующих ему промо-программ. 19 сентября в рамках общемировой акции Global Delivery Night российский "Макдоналдс" организовал ряд вечерних доставок в московские офисы, сотрудники которых задерживаются на работе допоздна.

У "Макдоналдс" в России сервис доставки существует не так давно - с 2017 года, но его темпы развития впечатлят даже скептиков. Сегодня "МакДоставка" доступна в 468 предприятиях "Макдоналдс" 65 российских городов. Партнерами "Макдоналдс" по доставке по-прежнему выступают Яндекс.Еда и Деливери Клаб.

Компания стремится, чтобы как можно больше гостей из самых разных уголков России имели возможность выбора: могли получить свой заказ там, где для них это наиболее удобно. С этой целью на многих предприятиях сети введена концепция обслуживания, при которой посетитель может получить свой заказ и у прилавка, и в зоне выдачи, и даже находясь за столиком.

Ради удобства посетителей интенсивно развивается и сервис "МакДоставка". С февраля 2019 года в ассортимент доставки из "Макдоналдс" были включены горячие напитки. Для их комфортной транспортировки в компании используют специальные держатели, маленькие пакеты с ручками, а также крышки с закрытым питьевым носиком.

В дальнейшем "МакДоставка" продолжит расширение зоны покрытия в тех населенных пунктах, где уже работает, но при этом будет охватывать все новые и новые регионы России, - уверены в "Макдоналдс". Буквально на днях сервис доставки еды из "Макдоналдс" от Деливери Клаб стал доступен жителям Твери. В ближайших планах у "Макдоналдс" - открытие сервиса "МакДоставка" в Орле.

Материалы предоставлены пресс-службой Макдоналдс в России