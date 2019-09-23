Что заставляет москвичей держать крокодилов, змей и лис

В Москве найден лев. Очередной. Как сообщили «РГ» в пресс-службе УВД Северо-Восточного округа, львенка обнаружили прохожие в гаражах в Алексеевском районе.

Сейчас специалисты городского департамента природопользования и охраны окружающей среды выясняют происхождение льва. Как отмечают в полиции, хозяин признался, что купил хищника через интернет. Договор вроде бы есть. И даже, уверяет хозяин, собирается строить вольер.

Что же заставляет москвичей покупать львов, змей, лис и прочих хищников? Как уже писала "РГ", федеральное правительство недавно урегулировало один из самых актуальных для Москвы вопросов - содержание крупных хищников в квартирах. Точной статистики, сколько львов, тигров и крокодилов живут в обычных городских высотках, нет - учет пока невозможен. Зато есть многочисленные форумы, объединяющие москвичей, ухаживающих за приматами, лисами, экзотическими птицами. Но с 1 января 2020 года, согласно постановлению правительства от 22.06.2019 № 795 "Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию", жизнь фанатов "чего-то экзотического" изменится. Моржи, медведи, тигры - все эти домашние питомцы подпадут под запрет. Впрочем, если вы законно купите зверюгу до 01.01.20 - пожалуйста. Постановление разрешает в таком случае содержать любимца, пока он жив. Вот и стремится народ как можно скорее приобрести зубастого друга до "часа икс". На многих, судя по отзывам, уже наживаются мошенники, предлагающие больных щенят, "ветеранов" контактных зоопарков.

Лисят чаще всего стремятся приобрести в зоопитомниках, но встречаются и распространители-частники. "Говорят, что лисы дома опасны? Вовсе нет, - уверена одна из онлайн-продавцов Елена (свою фамилию она решила не называть). - Их же не в лесу отлавливают, а выращивают на фермах. Если вы их не купите, из них просто воротники на пальто сделают! Мой опыт показывает, что они успешно дрессируются. А на людей они практически никогда не бросаются. Напротив, лисята даже застенчивы". Крокодильи продажи тоже активизируются. "Их вполне можно содержать в домашних условиях, - объяснили представители популярного онлайн-сервиса по торговле животными. - Для крокодилов обычно покупают горизонтальные акватеррариумы. Надо следить, чтобы вода занимала не меньше половины его площади". И вроде бы для человека крокодил не опасен... Но с этим тезисом не согласен коломенский фермер Сергей Балаев. Пожалуй, главный дока по крокодилам в столичном регионе. У него своя крокодиловая ферма "Экодеревушка", где питомцам вольготно живется. Но ферма ведь - не "человеческое" жилье! "Я вам так скажу: крокодил в квартире - это как ружье на стене, - поделился с "РГ" фермер Балаев. - Когда-нибудь оно обязательно выстрелит!".

Как "выстрелил" в новостях крокодил из Дегунино, о котором писала "РГ". В Сети удалось найти его хозяйку по имени Венера. Она заверила, что выгуливала каймана (так правильно называется ее "друг") в воде не в столичном парке, а за городом, на Клязьме. Впрочем, отмечает адвокат Владимир Постанюк, владелец крокодила в любом случае должен следить за безопасностью окружающих. "Нужно исключить свободное передвижение хищника по дорогам, в лифтах, на спортивных и детских площадках, - рассказал "РГ" правовед. - Если животное нанесет вред - человеку или его имуществу - хозяин питомца должен будет его компенсировать".

А вот кто компенсирует возможные страдания самому хищнику? Например, самому известному крокодилу-москвичу, которого в конце прошлого года изъяли из контактного зоопарка в ТЦ "Маркус-Молл" на Алтуфьевском шоссе? Счастье, что он попал в центр реабилитации столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, под Яхромой. Там Гена сидит в теплой ванне с обогревателем. "Состояние крокодила сейчас - вполне нормальное, - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента. - Его могут передать в один из российских зоопарков, этот вопрос сейчас обсуждается".