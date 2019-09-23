Директор Лебединского ГОКа сбил подростка

Управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК), депутат Белгородской областной думы Олег Михайлов сбил подростка. ДТП произошло в городе Губкин, ребенок госпитализирован с переломом бедра.

- Произошел наезд на пешехода. На место ДТП были вызваны ГИБДД и скорая помощь. Пострадавшему 13 лет, его доставили в больницу. Предварительный диагноз: перелом бедра, повреждение плеча, - сообщили РИА Новости в пресс-службе комбината.

На предприятии заявили о готовности совместно с городскими властями принять ряд мер по повышению безопасности участка, где случилось ДТП.