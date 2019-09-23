Фестиваль в честь столетия "скорой" собрал 60 тысяч гостей

В минувшую субботу, 21 сентября, в парке "Сокольники" прошел фестиваль "100 лет спасаем жизни", посвященный юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова. Его посетили почти 60 тысяч человек.

В парке устроили выставку автомобилей "скорой". На улице выставили как советские, так и современные машины. Дети могли поучаствовать в творческих мастер-классах, а взрослые - попробовать себя в роли диспетчера неотложки.

Московская "скорая" работает уже 100 лет - бригада врачей впервые выехала на вызов 15 октября 1919 года. Сегодня Станция скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова - это свыше 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций и более тысячи бригад, дежурящих в городе круглые сутки.