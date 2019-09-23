Отопление в Подмосковье подано практически во все соцобъекты

Более 90% социальных объектов в Московской области уже отапливаются. Более того - тепло подано уже и в 30% многоквартирных домов, заявил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов.

По его словам, отопление подается поэтапно - по мере готовности внутренних теплосетей конкретного объекта к приему теплоносителя. "По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работает региональный штаб, который отслеживает ситуацию с подачей тепла и оперативно решает все возникающие вопросы", - уточнил Пестов.