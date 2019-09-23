Симоновский районный суд Москвы назначил 20 лет лишения свободы жителю столицы Эдуарду Никитину. Он признан виновным в сожительстве с девятилетним мальчиком.

По приговору суда педофил признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 132 УК РФ - в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Это тяжкое преступление наказывается по всей строгости закона, поэтому осужденный будет отбывать заключение в колонии строгого режима.

По данным следствия, Никитин уже был судим по статье "Развратные действия". Когда он похитил ребенка, а было это в 2007 году, мальчику было 9 лет. Длительное время педофил не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Он держал его в коммунальной квартире недалеко от своего дома. При этом ребенок регулярно подвергался сексуальному насилию. В 2017 году Никитина задержала полиция для проверки документов, тогда все и вскрылось.

В суде было доказано 18 эпизодов сексуального насилия в отношении ребенка.

Установлено, что мальчик тогда же ушел из дома и считался пропавшим. Поэтому его долгое время практически не искали. Сначала следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводились оперативно-разыскные мероприятия по всей стране.

Лишь спустя 10 лет сотрудники столичного СК задержали преступника, который сразу признал свою вину. В тот момент был допрошен и потерпевший, уже 19-летний молодой человек.

Он лишь смог пояснить, что родился на Украине, отца и мать он не помнит.