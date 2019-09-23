Дачники из костромского садоводческого товарищества "Радуга" празднуют победу: в сентябре на дорожках сада появились долгожданные электроэнергетики. Они подключили к электросети дачные домики, которые несколько лет стояли без света.

- Вы не представляете, как долго мы ждали этого момента! Спасибо "Российской газете" за то, что обратили внимание на нашу проблему. У нас большая радость: наконец-то мы сможем пользоваться электричеством.

Материал "Когда забрезжит свет?" вышел в No 149 (7907) "Российской газеты - Недели - Центральная Россия" 10 июля.

Пенсионеры СНТ "Радуга", о судьбе которых "РГ" рассказывала в начале июля в статье "Когда забрезжит свет?", безуспешно добивались подключения своих садовых домиков к электросети.

Проблема с электроснабжением в дачном товариществе, расположенном в 40 километрах от Костромы, возникла три года назад. После того, как в поселке сгорел трансформатор, более 200 участков остались без света. В 2017 году после согласования с электриками новой схемы начались работы по прокладке новой линии электропередачи. Однако блага цивилизации дошли не до всех.

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" корреспонденту "РГ" пояснили, что были бы рады помочь, да законодательство изменилось, и теперь энергетики не могут завершить начатые работы без дополнительного пакета документов, собрать который большинство садоводов не в состоянии.

Более того, теперь, чтобы подключиться к электросетям, необходимо заплатить уже не 550, а 110 тысяч рублей! "Большинство людей в нашем саду - пенсионеры и инвалиды. Откуда у них такие деньги?" - возмутились садоводы.

Помочь обесточенным костромским дачникам взялись в компании "Промэнерго Сети".

Но после публикации в "РГ" проблема обесточенного дачного поселка начала решаться. У людей появился свет.