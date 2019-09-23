Семья погибла при пожаре в Подмосковье

Супружеская пара и их взрослый сын погибли в результате пожара в подмосковном городе Рошаль. Их тела обнаружили пожарные, прибывшие на возгорание по вызову соседей, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

Загоревшаяся квартира находилась на четвертом этаже многоквартирного дома, площадь пожара была не слишком большой - около шести квадратных метров. В ходе проверки, которую начали следователи, выяснилось, что семья вела асоциальный образ жизни, члены семьи злоупотребляли спиртными напитками.