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23.09.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семья погибла при пожаре в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова

Супружеская пара и их взрослый сын погибли в результате пожара в подмосковном городе Рошаль. Их тела обнаружили пожарные, прибывшие на возгорание по вызову соседей, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека

Загоревшаяся квартира находилась на четвертом этаже многоквартирного дома, площадь пожара была не слишком большой - около шести квадратных метров. В ходе проверки, которую начали следователи, выяснилось, что семья вела асоциальный образ жизни, члены семьи злоупотребляли спиртными напитками.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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